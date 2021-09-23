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Дмитриев: «Власть хочет, чтобы люди отдавали свои деньги государству сегодня, не понимая, когда и от кого что-то получат завтра»

Политик — о грядущих реформах в пенсионной системе.


Чиновники планируют ввести очередные изменения по пенсиям. На совещании Лукашенко и правительства поднимался вопрос добровольного страхования. Тогда правитель заявил, что «о достойном доходе в старости нужно заботиться заранее, через дополнительную добровольную пенсионную программу».

На практике, как предполагается, это будет выглядеть так. Работникам предложат, помимо обязательного сейчас взноса в ФСЗН 1% от зарплаты, уплачивать дополнительный взнос — до 10% от заработка. Одновременно соразмерные доплаты будет обязан делать работодатель.

При этом, как утверждает министр труда Ирина Костевич, нагрузка на нанимателей не увеличится — уплачивать эти проценты будут из обязательного взноса в бюджет ФСЗН, который составляет на сегодня 28%.

«Филин» обсудил с экс-кандидатом в президенты-2020 и руководителем общественной организации «Говори правду» Андреем Дмитриевым, насколько предложенные властями методы эффективны.

— Для того, чтобы реформы работали, они должны быть последовательными и, самое важное, делаться вместе с обществом, а не навязываться людям как некие решения «сверху».

На сегодняшний день мы видим, что цели заявляются благие, а вот реализация приводит к крайне плачевным результатам. Кроме того, часто можно наблюдать, что � �облемы хотят переложить с головы правительства на плечи людей.

Что касается пенсионной реформы, понятно, что сейчас в бюджете ФСЗН — дыра, которая стремительно растет. А просто поднятие пенсионного возраста проблему принципиально не решает.

Здесь нужно начинать с установки жесткого правила: на каких условиях человек начинает работу в 20 лет, на таких он ее и заканчивает, выходя на пенсию. Давно стоит перестать «химичить» с трудовым пенсионным стажем, а также открутить назад повышение пенсионного возраста, который в наших условиях, с учетом возраста смертности (особенно среди мужчин), абсолютно не оправдан.

Предложенные правительством решения могут работать только в случае, если между обществом и властью есть доверие. А сегодня его уровень низкий, и нет оснований для его изменения в ближайшем будущем.

Приказать доверять нельзя. А власть хочет, чтобы люди отдавали свои деньги государству сегодня, не понимая, когда и от кого что-то получат в далеком завтра, — не думаю, что эта новость обрадует граждан.

Для любых серьезных шагов нужно снять внутренний политический вопрос, вовлечь общество в реальный диалог и начать вместе решать сложные задачи. И самое важное, как договорились, так и действовать: открыто и справедливо в отношении людей.
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