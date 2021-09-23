Имя нарицательное. В Раде скандировали «Лукашенко» во время принятия закона об олигархах
Депутаты Верховной Рады скандировали «Диктатура!» и «Лукашенко!» во время принятия скандального законопроекта об олигархах.
Члены фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Николай Княжицкий протестовали против того, что в Раде не стали рассматривать поданные поправки к документу. Они подошли к креслу первого вице-спикера Руслана Стефанчука и начали кричать «Лукашенко!»
«Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко», — отреагировал со смехом Стефанчук.
Ранее депутата Евгения Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» после самовольной поездки в Беларусь к Лукашенко.
21:28 23/09/2021
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