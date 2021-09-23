Члены фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и Николай Княжицкий протестовали против того, что в Раде не стали рассматривать поданные поправки к документу. Они подошли к креслу первого вице-спикера Руслана Стефанчука и начали кричать «Лукашенко!»





«Он не придет, он в другой стране. Это вам туда, к Шевченко», — отреагировал со смехом Стефанчук.





Ранее депутата Евгения Шевченко исключили из правящей партии «Слуга народа» после самовольной поездки в Беларусь к Лукашенко.