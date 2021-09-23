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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Как обойти блокировку сайтов?

Власти Беларуси и других авторитарных стран активно используют блокировку сайтов как инструмент цензуры. Но это инструменты прошлого века.

Как обойти блокировку сайтов?
Как обойти блокировку?

Совет управляющих по вопросам вещания США (попечитель получающих финансирование Конгресса США СМИ в других странах, в том числе Радио Свобода) разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры"). Причем, есть версия на русском языке, так как в нашем регионе цензоры особенно активны.

Заходите, выбирайте, пользуйтесь. Инструментов много.

Если вы пользуетесь браузером Opera, то просто войдите в настройки и включите режим VPN.

Вот несколько анонимайзеров для самого популярного на сегодняшний день браузера, Google Chrome: RusVPN , IninjaZenMate VPN. Эти плагины можно использовать бесплатно, хотя версии с расширенными функциями предлагаются по платной подписке.

Дети и внуки, помогите мамам-папам, дедушкам-бабушкам знать то, что происходит в стране!!!!!!
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