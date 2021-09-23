Как обойти блокировку сайтов?

Как обойти блокировку?





Совет управляющих по вопросам вещания США (попечитель получающих финансирование Конгресса США СМИ в других странах, в том числе Радио Свобода) разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры"). Причем, есть версия на русском языке, так как в нашем регионе цензоры особенно активны.





Заходите, выбирайте, пользуйтесь. Инструментов много.





Если вы пользуетесь браузером Opera, то просто войдите в настройки и включите режим VPN.





Ininja, Вот несколько анонимайзеров для самого популярного на сегодняшний день браузера, Google Chrome: RusVPN ZenMate VPN . Эти плагины можно использовать бесплатно, хотя версии с расширенными функциями предлагаются по платной подписке.





Дети и внуки, помогите мамам-папам, дедушкам-бабушкам знать то, что происходит в стране!!!!!!











