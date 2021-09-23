Как обойти блокировку сайтов?
Власти Беларуси и других авторитарных стран активно используют блокировку сайтов как инструмент цензуры. Но это инструменты прошлого века.
Как обойти блокировку?
Совет управляющих по вопросам вещания США (попечитель получающих финансирование Конгресса США СМИ в других странах, в том числе Радио Свобода) разместил ссылки на набор таких инструментов на специально созданном сайте Bypass Censorship ("Обход цензуры"). Причем, есть версия на русском языке, так как в нашем регионе цензоры особенно активны.
Заходите, выбирайте, пользуйтесь. Инструментов много.
Если вы пользуетесь браузером Opera, то просто войдите в настройки и включите режим VPN.
Вот несколько анонимайзеров для самого популярного на сегодняшний день браузера, Google Chrome: RusVPN , Ininja, ZenMate VPN. Эти плагины можно использовать бесплатно, хотя версии с расширенными функциями предлагаются по платной подписке.
Дети и внуки, помогите мамам-папам, дедушкам-бабушкам знать то, что происходит в стране!!!!!!
21:03 23/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение