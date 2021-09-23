В первый день российских выборов в Государственную думу на избирательных участках по всей России были зафиксированы очереди «бюджетников». Некоторые признавались, что их «убедительно попросили» проголосовать на работе.





Появилась информация и о том, что других также «убедительно» просили проголосовать через сайт госуслуг. Среди таких «бюджетников», кстати, оказался и сам Владимир Путин. Наблюдатели связывают эти очереди и большое количество участников удаленного голосования в первую очередь с заботой власти о явке на выборах. Ведь о каких-либо реальных альтернативах, которые заставили бы людей участвовать в голосовании, речь не идет.





Российские выборы и раньше не отличались особой альтернативностью. Уже после 2000 года — времени прихода к власти Владимира Путина — политическое пространство страны стало контролироваться Кремлем буквально до мелочей. Если до 2014 года еще могли быть хоть какие-то иллюзии относительно присутствия в парламенте оппозиции, то после практически единодушной поддержки всеми партиями, представленными в Государственной думе, аннексии Крыма, эти иллюзии развеялись сами собой.





Чтобы понять, какую политическую систему решил создать в России Владимир Путин, стоит обратиться к его жизненному опыту. Годы становления Путина как сотрудника спецслужб — это работа в ГДР, к которой президент России относится с нескрываемой ностальгией.





Восточная Германия была одной из стран «народной демократии» по жестким советским контролем. Однако, в отличие от Советского Союза, в ней существовала фиктивная многопартийная система. Правящая в стране Социалистическая единая партия Германии даже формально не имела большинства в парламенте — в отличие от той же «Единой России», между прочим. Но это не мешало ей безраздельно править страной вплоть до уничтожения Берлинской стены.





Путин построил «свою ГДР» в современной России

Сейчас уже можно сказать, что Путин построил «свою ГДР» в современной России. Все парламентские партии контролируются из одного места — кабинета заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, куратора внутренней политики страны.





Решено также, какие партии в парламент не попадут, но получат нужный для продолжения государственного финансирования процент голосов. Это уже внепарламентская оппозиция — но оппозиция, которая не создает больших сюрпризов.





Кто против — оказывается среди «экстремистов»





Все остальные, кто участвует в уличной политике и высказывается против власти — и в этом новация выборов 2021 — оказываются среди «экстремистов» и в соответствии с новым законодательством не могут принимать участие в выборах. Таким образом, если раньше можно было теоретически представить, что в выборах может участвовать возмутитель спокойствия и он получит большое количество голосов избирателей, то теперь даже теоретические возможности исключены.





«Экстремист» не только не может быть избранным — он лишается возможности доносить свою позицию до соотечественников. Именно поэтому перед выборами Россия обвинила западные цифровые компании во вмешательстве в выборы и заставила их удалить из виртуальных магазинов приложение «Навальный».





Инструмент «ползучей аннексии» чужих земель





Список тех, кого можно выбирать, таким образом, является значительно сокращенным. Однако является расширенным список избирателей за пределами России. К владельцам российских паспортов из Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья теперь добавились и жители оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).





И это еще раз напомнило, что Кремль стремится использовать эти выборы не только как демонстрацию поддержки политики Путина подавляющим большинством российских граждан, но и как инструмент «ползучей аннексии» чужих земель.







