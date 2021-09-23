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В "деле Гайдукевича" появился киллер

КГБ задержали человека, который привозил оружие на территорию Беларуси и соорудил несколько схронов. Эту новость госТВ распространило еще днем, а к вечеру выяснилось, что этот человек должен был застрелить депутата Олега Гайдукевича и «руководителей высокого ранга».

В "деле Гайдукевича" появился киллер
Об этом рассказали в эфире «Беларусь 1».

Таким образом, дело о попытке поджога дома Гайдукевича, при которой никто не пострадал, перерастает в "международный терроризм". Судите сами.

На человека вышли при расследовании дела семьи Войтеховичей, покушавшейся на Гайдукевича.

«Противник серьезный, таких называют киллерами», — прозвучало в сюжете.

Зовут задержанного Соколов Сергей Анатольевич. На демонстрируемых кадрах допроса, Соколов рассказывает, что на него вышел «некий Олег из Украины» и предложил встретиться в начале марта в одном из кафе Киева. Житель Украины, по словам Соколова, попросил присмотреть какое-нибудь огнестрельное оружие «для борьбы с режимом».

Как заявил в эфире заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, Сколов действовал автономно, соблюдал конспирацию, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, чтобы дать отпор силовикам в случае задержания.


Согласно озвученной информации, Соколов искал оружие в Даркнете. 

При этом финансирование якобы шло «от иностранных заказчиков»: деньги передавали через третьих лиц и оставляли в открытом авто Соколова.

Еще одна его роль — «киллер для устранения депутата Гайдукевича», утверждают в сюжете. Когда Соколова задержали, при нем нашли «список потенциальных жертв.

Сообща тся, что это как минимум два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга и узнаваемые медийные персоны». Он также должен был обстреливать милицейский спецавтотранспорт.

— Соколов, по заданию иностранных заказчиков, планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти, — заявил Бычек.

По его словам, «по заданию иностранных кураторов» Соколов также должен был организовать в Беларуси схроны с оружием, боеприпасами и взрывные устройства «для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами».

Впрочем, нужно разбираться, что тут правда -- что из области "нагнетают". Белорусские силовики уже не раз находили "террористов", проходящих по категории "смешно".  
"Белорусский партизан"
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