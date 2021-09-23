



Таким образом, дело о попытке поджога дома Гайдукевича, при которой никто не пострадал, перерастает в "международный терроризм". Судите сами.





На человека вышли при расследовании дела семьи Войтеховичей, покушавшейся на Гайдукевича.





«Противник серьезный, таких называют киллерами», — прозвучало в сюжете.





Зовут задержанного Соколов Сергей Анатольевич. На демонстрируемых кадрах допроса, Соколов рассказывает, что на него вышел «некий Олег из Украины» и предложил встретиться в начале марта в одном из кафе Киева. Житель Украины, по словам Соколова, попросил присмотреть какое-нибудь огнестрельное оружие «для борьбы с режимом».





Как заявил в эфире заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, Сколов действовал автономно, соблюдал конспирацию, имел подготовку в снайперском и минно-подрывном деле, всегда носил с собой пистолет ТТ и два магазина, чтобы дать отпор силовикам в случае задержания.









Согласно озвученной информации, Соколов искал оружие в Даркнете.





При этом финансирование якобы шло «от иностранных заказчиков»: деньги передавали через третьих лиц и оставляли в открытом авто Соколова.





Еще одна его роль — «киллер для устранения депутата Гайдукевича», утверждают в сюжете. Когда Соколова задержали, при нем нашли «список потенциальных жертв.





Сообща тся, что это как минимум два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга и узнаваемые медийные персоны». Он также должен был обстреливать милицейский спецавтотранспорт.





— Соколов, по заданию иностранных заказчиков, планировал нападения, вплоть до физического устранения, на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. По его мнению, такие действия могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти, — заявил Бычек.





По его словам, «по заданию иностранных кураторов» Соколов также должен был организовать в Беларуси схроны с оружием, боеприпасами и взрывные устройства «для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами».





Впрочем, нужно разбираться, что тут правда -- что из области "нагнетают". Белорусские силовики уже не раз находили "террористов", проходящих по категории "смешно".



