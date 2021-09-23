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Польская прокуратура признала Павла Латушко пострадавшим

Один из лидеров оппозиции в изгнании Павел Латушко дал дополнительные показания окружной прокуратуре Польши.

Фото ТАСС

Это произошло в рамках процессуальных действий по ранее возбужденному делу о преступлениях белорусского режима. 

Как сообщает Радио Рацыя, Павел Латушко представил дополнительные сведения о угрозах убийствам в адрес лидеров демократических сил, прозвучавших в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" из уст заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Владимира Арчакова. 

Напомним, что Владимир Арчаков спрогнозировал, что беглые белорусские оппозиционеры "погибнут в своих автокатастрофах", но "эти висяки останутся на Беларуси".  

В результате окружная прокуратура Польши изменила процессуальный статус Павла Латушко из свидетеля на потерпевшего.
"Белорусский партизан"
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