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Это произошло в рамках процессуальных действий по ранее возбужденному делу о преступлениях белорусского режима.





Как сообщает Радио Рацыя, Павел Латушко представил дополнительные сведения о угрозах убийствам в адрес лидеров демократических сил, прозвучавших в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" из уст заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Владимира Арчакова.





Напомним, что Владимир Арчаков спрогнозировал, что беглые белорусские оппозиционеры "погибнут в своих автокатастрофах", но "эти висяки останутся на Беларуси".





В результате окружная прокуратура Польши изменила процессуальный статус Павла Латушко из свидетеля на потерпевшего.