Польская прокуратура признала Павла Латушко пострадавшим
Один из лидеров оппозиции в изгнании Павел Латушко дал дополнительные показания окружной прокуратуре Польши.
Фото ТАСС
Это произошло в рамках процессуальных действий по ранее возбужденному делу о преступлениях белорусского режима.
Как сообщает Радио Рацыя, Павел Латушко представил дополнительные сведения о угрозах убийствам в адрес лидеров демократических сил, прозвучавших в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" из уст заместителя госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Владимира Арчакова.
Напомним, что Владимир Арчаков спрогнозировал, что беглые белорусские оппозиционеры "погибнут в своих автокатастрофах", но "эти висяки останутся на Беларуси".
В результате окружная прокуратура Польши изменила процессуальный статус Павла Латушко из свидетеля на потерпевшего.
"Белорусский партизан"
19:16 23/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение