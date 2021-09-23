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Карбалевич: «Думаю, скоро «шпионов» будут находить в колхозах»

Карбалевич— о задержании рабочих и словах Лукашенко о «шпионах» на госпредприятиях.

Карбалевич: «Думаю, скоро «шпионов» будут находить в колхозах»
Больше десяти рабочих разных предприятий («ГродноАзот», Беларуская чыгунка, БМЗ) были задержаны на этой неделе, некоторые из них сейчас в СИЗО КГБ. Как говорят родственники и соратники заключенных, обыски проходили по статье «измена родине».

Александр Лукашенко в четверг заявил, что на государственных предприятиях «выявлены шпионы западных стран», которые собирались передавать за рубеж данные о работе заводов. «Сядут, и надолго», — сказал об этих людях правитель.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» проанализировал данные события.

— Сама логика поиска «шпионов» на предприятиях очень показательна. Думаю, скоро «шпионов» будут находить в колхозах. Агентов Запада, которых заслали в колхозы, чтобы травить скот и урожай, как было уже в 1930-е. Тенденция ориентирована на те годы.

Что касается реальных причин, то, возможно, власти действительно испугались тех угроз забастовки, которые звучат в последнее время. Не исключено, что превентивно задерживают людей, которые могут этот страйк организовать.

Я с трудом представляю, что какой-то рабочий «ГродноАзота» имеет представление, как директор завода собирается обходить западные санкции. Несерьезный разговор, если говорить о шпионаже.

Собеседник считает, что сегодня забастовка на белорусских предприятиях маловероятна.

— Совсем другая политическая атмосфера в стране, — поясняет политолог. — У страха глаза велика: если заграничные центры говорят о страйке, то власти пугаются и делают превентивные ходы. Они же не знают, реально это или нет. Дело в том, что у властей сейчас отсутствует связь с обществом. А если такой связи нет, то они и не могут понимать, что реально, а что нет. И преувеличивают угрозы.

Посмотрите, Лукашенко на протяжении этого года говорит о возможности протестов. Это немного странно, поскольку предпосылок к протесту пока нет. А он думает наоборот. Почему? Потому что не имеет реальной картины.

Даже летом-осенью 2020 года, когда были массовые протесты, рабочий класс не был главным двигателем протестов. Двигателем был средний класс, айтишники, предприниматели. Не думаю, что сейчас все кардинально изменилось.
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