«Можно наблюдать поэтапное ужесточение позиций соседних стран и Евросоюза в целом в ходе текущего миграционного кризиса: от усиления мер по охране границы, через юридическую реакцию на действия нелегалов (Литва отказала в предоставлении им убежища в 100% рассмотренных дел), к отказу Минску в способности выступать субъектом в одной из важнейших тем региональной безопасности, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе». — При этом ЕС занимает консолидированную позицию солидарности с действиями Польши, Литвы и Латвии в вопросе обеспечения их пограничной безопасности. И нет оснований полагать, что общеевропейская позиция смягчится.





17 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните заявил, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые могут попытаться массово проникнуть на территорию соседних стран ЕС. По мнению руководителя польского правительства, белорусский режим действует по указке из Москвы.





Заявление о том, что белорусский режим является инструментом в руках Кремля в ведении гибридной войны против Европы, означает декларирование отказа от какого-либо диалога с Минском по разрешению миграционного кризиса, считают эксперты, пишет Завтра твоей страны.





«На лицо не только провал тактики белорусского режима по принуждению Запада к диалогу на своих условия, но и фактическая невозможность такого диалога в принципе», — подчеркивается в обзоре.









Вывод экспертов: с учетом того, что вопрос обеспечения пограничной безопасности стран ЕС сохраняет актуальность, а политические инструменты его решения обнулились, единственным доступным механизмом является силовой. И, очевидно, «как минимум Варшава и Вильнюс готовы действовать солидарно и жестко в случае попытки официального Минска эскалировать миграционное давление на соседей».





При сохранении текущей ситуации неформальные знаки белоруской стороны о заинтересованности в диалоге не вызовут ожидаемой позитивной реакции со стороны Запада, полагают эксперты.





По их оценке, низкое качество аналитического обеспечения принимаемых решений привело к тому, что «белорусский режим утратил один из немногих козырей в возможном торге с ЕС – свое реноме «щита» европейской границы, превратившись в актуальную угрозу европейской безопасности».



