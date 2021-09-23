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Миграционный кризис: «Как минимум Варшава и Вильнюс готовы действовать солидарно»

Начав «миграционную атаку» на ЕС, белорусский режим не смог рассчитать всех последствий этого опрометчивого шага. И не демонстрирует понимания текущего момента, отмечают эксперты.

«Можно наблюдать поэтапное ужесточение позиций соседних стран и Евросоюза в целом в ходе текущего миграционного кризиса: от усиления мер по охране границы, через юридическую реакцию на действия нелегалов (Литва отказала в предоставлении им убежища в 100% рассмотренных дел), к отказу Минску в способности выступать субъектом в одной из важнейших тем региональной безопасности, — отмечается в обзоре «Беларусь в фокусе». — При этом ЕС занимает консолидированную позицию солидарности с действиями Польши, Литвы и Латвии в вопросе обеспечения их пограничной безопасности. И нет оснований полагать, что общеевропейская позиция смягчится.

17 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните заявил, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые могут попытаться массово проникнуть на территорию соседних стран ЕС. По мнению руководителя польского правительства, белорусский режим действует по указке из Москвы.

Заявление о том, что белорусский режим является инструментом в руках Кремля в ведении гибридной войны против Европы, означает декларирование отказа от какого-либо диалога с Минском по разрешению миграционного кризиса, считают эксперты, пишет Завтра твоей страны.

«На лицо не только провал тактики белорусского режима по принуждению Запада к диалогу на своих условия, но и фактическая невозможность такого диалога в принципе», — подчеркивается в обзоре.


Вывод экспертов: с учетом того, что вопрос обеспечения пограничной безопасности стран ЕС сохраняет актуальность, а политические инструменты его решения обнулились, единственным доступным механизмом является силовой. И, очевидно, «как минимум Варшава и Вильнюс готовы действовать солидарно и жестко в случае попытки официального Минска эскалировать миграционное давление на соседей».

При сохранении текущей ситуации неформальные знаки белоруской стороны о заинтересованности в диалоге не вызовут ожидаемой позитивной реакции со стороны Запада, полагают эксперты.

По их оценке, низкое качество аналитического обеспечения принимаемых решений привело к тому, что «белорусский режим утратил один из немногих козырей в возможном торге с ЕС – свое реноме «щита» европейской границы, превратившись в актуальную угрозу европейской безопасности».
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