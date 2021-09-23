Спикером Госдумы останется Володин

По его словам, Володин - наиболее вероятная кандидатура. "Я не сомневаюсь, что он останется спикером", - сказал собеседник агентства.





В КПРФ озвучат позицию по этому вопросу после планирующейся встречи президента с лидерами фракций, заявил "Интерфаксу" первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы VII созыва Иван Мельников. Тем не менее, отметил он, в партии положительно оценивают работу Госдумы под руководством Володина.





"В целом мы давали положительные оценки, и они не были фальшивыми", - сказал Мельников.





За Володина готовы голосовать в "Справедливой России - За правду", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе партии. Там отметили, что кандидатуру действующего спикера поддерживает лидер партии Сергей Миронов, и он неоднократно высказывался по этому вопросу.





В ЛДПР и партии "Новые Люди" воздержались от комментариев.





Володин, по данным ЦИК, одержал победу на выборах в Госдуму по 163-му Саратовскому одномандатному округу. Кроме того, Володин возглавил список "Единой России" по региону, где партия заняла первое место.





Ровно пять лет назад, 23 сентября 2016 года, на встрече с думскими фракциями президент Владимир Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы.























