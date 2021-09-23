Еще с утра об инаугурации толком ничего не было известно. Слухи появились накануне, но официального подтверждения не было. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт даже в тот день не стала называть дату инаугурации журналистам, сказала, что сделает это ближе к церемонии.





Фактически об инаугурации стало известно одновременно с ее началом. Приглашенные на мероприятие сестры Груздевы рассказывали, что тоже ничего накануне не знали.





«Накануне инаугурации поздно вечером нам позвонили и сообщили, что 23 сентября мы должны приехать в Музей Великой Отечественной войны на какое-то протокольное мероприятие. Предупредили, что форма одежды — парадная, посоветовали сделать прическу, накраситься, потому что планируется протокольная съемка. Сказали, что надо обсудить ситуацию в стране, может, даже партию какую создадим», — говорили они.





Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги. Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.





Эта таинственность и сам факт инаугурации вызвали протесты. На улицы Минска вышли люди. В Уручье, возле Минск-Арены, возле «Каскада». Кстати, год назад, в это время было очень тепло.





Протесты продолжились вечером. Жители Минска и других городов страны начали выходить на акции. Люди блокировали некоторые улицы. Силовики применяли водометы, газ, стреляли в воздух.





Беларусь как бы вернулась в 10—11 августа: тысячи силовиков были брошены на разгон мирных демонстрантов. Людей задерживали на проспекте Победителей, на Немиге, в Уручье, на «Спортивной», в Серебрянке. Только ночью всё успокоилось.





Правозащитники в тот день насчитали более 300 задержанных.





Ни результаты выборов, ни Лукашенко в качестве легитимного президента не признала ни одна из западных стран.

