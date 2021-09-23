+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Год назад состоялась «тайная» инаугурация Лукашенко. События того дня в кадрах

23 сентября 2020 года прошла инаугурация Лукашенко. Первый раз в истории она не анонсировалась и, вопреки законодательству, не было видеотрансляции. С момента выборов прошло полтора месяца, вспоминает Наша нива.

Год назад состоялась «тайная» инаугурация Лукашенко. События того дня в кадрах
1 из 10
Еще с утра об инаугурации толком ничего не было известно. Слухи появились накануне, но официального подтверждения не было. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт даже в тот день не стала называть дату инаугурации журналистам, сказала, что сделает это ближе к церемонии.

Фактически об инаугурации стало известно одновременно с ее началом. Приглашенные на мероприятие сестры Груздевы рассказывали, что тоже ничего накануне не знали.

«Накануне инаугурации поздно вечером нам позвонили и сообщили, что 23 сентября мы должны приехать в Музей Великой Отечественной войны на какое-то протокольное мероприятие. Предупредили, что форма одежды — парадная, посоветовали сделать прическу, накраситься, потому что планируется протокольная съемка. Сказали, что надо обсудить ситуацию в стране, может, даже партию какую создадим», — говорили они.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги. Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Эта таинственность и сам факт инаугурации вызвали протесты. На улицы Минска вышли люди. В Уручье, возле Минск-Арены, возле «Каскада». Кстати, год назад, в это время было очень тепло.

Протесты продолжились вечером. Жители Минска и других городов страны начали выходить на акции. Люди блокировали некоторые улицы. Силовики применяли водометы, газ, стреляли в воздух.

Беларусь как бы вернулась в 10—11 августа: тысячи силовиков были брошены на разгон мирных демонстрантов. Людей задерживали на проспекте Победителей, на Немиге, в Уручье, на «Спортивной», в Серебрянке. Только ночью всё успокоилось.

Правозащитники в тот день насчитали более 300 задержанных.

Ни результаты выборов, ни Лукашенко в качестве легитимного президента не признала ни одна из западных стран.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]