Президент Молдовы Майя Санду выступила на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Молдова — это страна, которая выступает за мир. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны, — на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы, в пределах ее международно признанных границ», — заявила Санду.

Она добавила, что позиция Молдовы — это полный и безоговорочный вывод российских вооруженных сил.









«Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Кобасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества», — сказала президент Молдовы.



