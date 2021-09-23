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Go home: Президент Молдовы Санду в ООН призвала вывести войска РФ из Приднестровья

Молдова является государством, выступающим за мир. Власти требуют полного вывода российских ВС из Приднестровья.

Президент Молдовы Майя Санду выступила на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдовы.
«Я хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Молдова — это страна, которая выступает за мир. Мы по-прежнему твердо придерживаемся принципов мирного, политического решения конфликта в приднестровском регионе нашей страны, — на основе суверенитета и территориальной целостности Молдовы, в пределах ее международно признанных границ», — заявила Санду.
Она добавила, что позиция Молдовы — это полный и безоговорочный вывод российских вооруженных сил.


«Это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов в Кобасне — складов вооружений, которые представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. В этом устремлении мы рассчитываем на поддержку международного сообщества», — сказала президент Молдовы.
telegraf.by
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