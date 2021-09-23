Лукашенко - о задержанных накануне рабочих: «Сядут, и надолго»
Накануне по ряду предприятий Беларуси прокатилась волна задержаний рабочих, которые объявили о присоединении к национальной стачке. Сегодня эти события во время встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком прокомментировал Александр Лукашенко.
«Нескольких мы выявили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами», - цитирует udf.name со ссылкой на пресс-службу.
14:59 23/09/2021
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