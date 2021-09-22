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Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы через неделю после госпитализации, передает Reuters.

Пресс-секретарь президента сообщила, что его выписали из Центрального военного университетского госпиталя в Праге, в котором он проходил медицинское обследование. Она не сообщила никаких подробностей и не ответила на вопросы о его состоянии или лечении.

Также она рассказала о рабочей программе Земана на ближайшие дни. Так, чешский лидер встретится с вице-премьером, главой министерства финансов, помимо этого, он проведет переговоры с лидером движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамурой.

76-летнего Земана госпитализировали 14 сентября. Позже выяснилось, что политика госпитализировали по причине легкого истощения и обезвоживания.

Милош Земан - чешский государственный и политический деятель, действующий президент Чехии с 8 марта 2013 года. С 1993 по 2001 год возглавлял Чешскую социал-демократическую партию, пишет centralasia.media
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