Пресс-секретарь президента сообщила, что его выписали из Центрального военного университетского госпиталя в Праге, в котором он проходил медицинское обследование. Она не сообщила никаких подробностей и не ответила на вопросы о его состоянии или лечении.





Также она рассказала о рабочей программе Земана на ближайшие дни. Так, чешский лидер встретится с вице-премьером, главой министерства финансов, помимо этого, он проведет переговоры с лидером движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамурой.





76-летнего Земана госпитализировали 14 сентября. Позже выяснилось, что политика госпитализировали по причине легкого истощения и обезвоживания.





Милош Земан - чешский государственный и политический деятель, действующий президент Чехии с 8 марта 2013 года. С 1993 по 2001 год возглавлял Чешскую социал-демократическую партию, пишет centralasia.media



