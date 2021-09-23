"Эффективность принятых мер по противодействию коррупции положительно оценивается внутри страны и за ее пределами. С момента принятия закона "О борьбе с коррупцией" наша страна поднялась в ежегодном рейтинге Transparency International с 106 места в 2015 году на 63 в 2020 году. Вместе с тем поставлена амбициозная задача разработки национальной стратегии борьбы с коррупцией на период до 2030 года. Подготовка проекта национальной стратегии производится научно-практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка генеральной прокуратуры. Учитываются международные стандарты и лучшие антикоррупционные практики зарубежных государств.





Цель – обеспечение системного противодействия коррупции путем устранения ее базовых причин и условий", – сообщил Швед. Его цитирует пресс-служба Генпрокуратуры в четверг, пишет interfax.by

В своем докладе генпрокурор проинформировал коллег о работе по противодействию коррупции в Беларуси.





"В Республике Беларусь коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности, а противодействие этому явлению – один из приоритетов государственной политики", – подчеркнул он.





По итогам заседания участники выразили свою готовность укреплять сотрудничество между генеральными прокуратурами государств – участников СНГ.

Мероприятие прошло с участием генеральных прокуроров РФ, Казахстана, Таджикистана, Армении, Молдовы, Азербайджана и Кыргызстана, а также представителей секретариата координационного совета, исполнительного комитета СНГ.





Участники заседания обсудили опыт работы генеральных прокуратур государств – участников СНГ в организации прокурорского надзора в разных областях прокурорской деятельности, рассмотрели и подписали 15 вопросов.





В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что в 2020 году по результатам 754 проверок исполнения антикоррупционного законодательства для устранения выявленных нарушений внесено 1 853 акта надзора. Общее число выявленных правонарушителей составило 3 535. Вред возмещен на общую сумму $177 тыс. Число установленных прокурорами нарушений антикоррупционного законодательства составило 2 226.



