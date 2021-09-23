Фото: Польша разместит на границе с Беларусью 250 американских танков (wikimedia/by Joseph A. Lambach)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака во время эфира "Польского радио"





"Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак.





Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.





Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.





Напомним, что Литва и Польша готовятся к дестабилизации на границе с Беларусью.





Добавим, что Польша вместе с Литвой призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву, решение было принято на встрече в Варшаве.



