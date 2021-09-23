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Польша разместит на границе с Беларусью 250 американских танков

Министерство обороны Польши планирует разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams. Их страна планирует закупить у США.

Фото: Польша разместит на границе с Беларусью 250 американских танков (wikimedia/by Joseph A. Lambach)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Польши Мариуша Блащака во время эфира "Польского радио".

"Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны", - сказал Блащак.

Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.

Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.

Напомним, что Литва и Польша готовятся к дестабилизации на границе с Беларусью.

Добавим, что Польша вместе с Литвой призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву, решение было принято на встрече в Варшаве.
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