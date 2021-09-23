"Комитетом госбезопасности задержан человек, свозивший на территорию Беларуси оружие. "Стволы" предназначались для вооружения террористических групп", - говорится в сюжете, опубликованном в телеграм-канале.





По информации телеканала, задержанному удалось сделать несколько схронов.





"Как специалист, он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Кроме того, обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них", - говорится в сюжете.





Там отмечается, что правоохранители вышли на мужчину во время расследования дела о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича.





Как сообщалось, на минувшей неделе были задержаны подозреваемые в нападении на дом депутата белорусского парламента Олега Гайдукевича.



