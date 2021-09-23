ГосТВ объявило, что КГБ задержал человека, якобы свозившего в Беларусь оружие для террористических групп
Комитетом госбезопасности задержан человек, свозивший на территорию Беларуси оружие, говорится в телеграм-канале "Белтелерадиокомпании" в четверг.
"Комитетом госбезопасности задержан человек, свозивший на территорию Беларуси оружие. "Стволы" предназначались для вооружения террористических групп", - говорится в сюжете, опубликованном в телеграм-канале.
По информации телеканала, задержанному удалось сделать несколько схронов.
"Как специалист, он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Кроме того, обвиняемый осуществлял слежку за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них", - говорится в сюжете.
Там отмечается, что правоохранители вышли на мужчину во время расследования дела о нападении на дом депутата Олега Гайдукевича.
Как сообщалось, на минувшей неделе были задержаны подозреваемые в нападении на дом депутата белорусского парламента Олега Гайдукевича.
"Задержаны более 20 человек - как непосредственно исполнители терактов, так и их пособники. Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемые активно сотрудничают со следствием, дают признательные показания, изобличая и самих себя, и своих сообщников", - сообщил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. Цитирует Интерфакс-Запад
13:33 23/09/2021
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