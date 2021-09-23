София Сапега после задержания в Беларуси / Скриншот с видео





Россиянке Софии Сапега в Беларуси продлили арест до 25 декабря. Об этом "Би-би-си" сообщила ее мать Анна Дудич.





Сапега была задержана 23 мая вместе с журналистом Романом Протасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, который вынужденно был посажен в Минске. Софию Сапега обвиняют в "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды", а также в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Вероятно, имеется в виду ее причастность к телеграм-каналу, который публиковал личные данные белорусских силовиков.





Известно, что в конце июня Софию Сапега перевели под домашний арест в Минске. Под домашним арестом и Протасевич. "Рома живет с Софией вместе, по крайней мере так говорит нам", — рассказала его мать, Наталья Протасевич. По ее словам, Романа "никуда не выпускают... просто находится в помещении".



