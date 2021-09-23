+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эксперт: «Функции правозащитных организаций будут выполнять БРСМ и «Белая Русь»?»

Директор ликвидированного властями Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко — о том, зачем правозащитные организации в стране, где нет прав человека.


— В расписании судов появилась дата судебного процесса о ликвидации «Правовой инициативы», — пишет Ольга Смолянко. — Это первый случай, когда организацию подали на ликвидацию сразу после искового о приостановлении деятельности, пишет gazetaby.com

Первые правозащитные организации в Беларуси ликвидировали в начале двухтысячных. Тогда осталось лишь несколько в зарегистрированном статусе.

Судя по тому, что уже принято решение о ликвидации Центра правовой трансформации, Офиса по правам людей с инвалидностью, «Ее права», Хьюман константы, БАЖ, Белорусского ПЕН-центра, идет процесс по ликвидации БХК, в этот раз в зарегистрированном статусе правозащитные организации не останутся.

Что потом?! Создадут «свои», функции правозащитных организаций будут выполнять БРСМ и «Белая Русь» или зачем правозащитные организации в стране, где нет прав человека?
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]