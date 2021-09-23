



— В расписании судов появилась дата судебного процесса о ликвидации «Правовой инициативы», — пишет Ольга Смолянко. — Это первый случай, когда организацию подали на ликвидацию сразу после искового о приостановлении деятельности, пишет gazetaby.com





Первые правозащитные организации в Беларуси ликвидировали в начале двухтысячных. Тогда осталось лишь несколько в зарегистрированном статусе.





Судя по тому, что уже принято решение о ликвидации Центра правовой трансформации, Офиса по правам людей с инвалидностью, «Ее права», Хьюман константы, БАЖ, Белорусского ПЕН-центра, идет процесс по ликвидации БХК, в этот раз в зарегистрированном статусе правозащитные организации не останутся.





Что потом?! Создадут «свои», функции правозащитных организаций будут выполнять БРСМ и «Белая Русь» или зачем правозащитные организации в стране, где нет прав человека?



