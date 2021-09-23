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Оops! Тышкевич проверил заявление Дуды о 150 тысячах белорусских иммигрантов

Эксперт обратился к официальной польской статистике, чтобы подтвердить или опровергнуть приведенные президентом цифры.

Президент Польши Анджей Дуда на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что около 150 тыс. белорусов за последнее время получили убежище и работу в Польше. 


Статистика по иностранцам, которые имеют легальные причины жить в Польше, размещена на сайте управления по делам иностранцев. Согласно нему, белорусов с правом легального проживания в Польше насчитывается 31,1 тыс. человек. Эта цифра – накопленный итог с учетом прошлых лет.

«Так президент Польши соврал?», - задает риторический вопрос эксперт. И тут же на него отвечает: «Нет».

«Дело в том, что Польская экономика зависит от трудовой миграции. Польша с 2011 года в несколько этапов трансформировала свою миграционную политику, сделав максимально либеральным механизм трудоустройства для граждан шести стран, в число которых входит Беларусь.


С 2017 года расширен перечень специальностей на «сезонные работы». Теперь это не месяц-два на клубнике, а до 9 месяцев в год в том числе на руководящих должностях в промышленности и IT. Трудоустройство «на сезон» не требует получения долгосрочной рабочей визы до приезда – возможна легализация по факту. Главное условие – заявление работодателя о найме работника (подается в органы местного управления). И вот таких заявлений относительно Беларуси по состоянию на 1 июля составляет 43,3 тыс. Причем не все из таких заявлений подтверждены началом реальных трудовых отношений».

Получается, по состоянию на июль 2021 года в Польше могло находиться 43,3+31,1=74,4 тыс. человек.

"Откуда же цифра 150 тысяч? Это «паспортизированные» 15 тысяч белорусов (или этнических поляков) за последние 20 лет. Это до 1 тысячи тех, кто ждет решения по постоянному месту жительства в Польше. Ну и, возможно, арифметика. Президент Польши мог просто умножить 74,5 на 2 (два полугодия), чтобы получить заветные 150", - полагает Игорь Тышкевич.
thinktanks.by 
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