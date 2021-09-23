











По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что "наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции" вернулись "в политику, к уважению конституции и к участию в выборах". Напомним, что коллективный Запад во главе с США признали оппозицию конституционной властью Венесуэлы. Но теперь власть все же сдалась Мадуро в качестве оппозиции.





Мадуро также призвал "снять все преступные санкции против венесуэльской экономики и общества, наложенные США и правительствами стран Евросоюза".





Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.