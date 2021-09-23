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Мадуро хочет помириться с оппозицией, которую Запад признал властью

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем видеообращении к 76-й сессии Генеральной Ассамблеи попросил ООН оказать содействие в переговорах между оппозицией и правительством республики, которые проходят в Мексике. Об этом сообщает ТАСС.




По словам Мадуро, властям Венесуэлы уже удалось добиться того, что "наиболее экстремистски настроенные секторы оппозиции" вернулись "в политику, к уважению конституции и к участию в выборах". Напомним, что коллективный Запад во главе с США признали оппозицию конституционной властью Венесуэлы. Но теперь власть все же сдалась Мадуро в качестве оппозиции.

Мадуро также призвал "снять все преступные санкции против венесуэльской экономики и общества, наложенные США и правительствами стран Евросоюза".

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.

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