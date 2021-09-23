+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Меркель не собирается уезжать в Гамбург после ухода с поста канцлера

Меркель оставит пост федерального канцлера Германии после выборов в Бундестаг, которые состоятся уже в это воскресенье.

 Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий. Об этом глава германского правительства заявила во вторник на Рюгене, пишет sputnik.by

Меркель ранее объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Меркель руководит правительством ФРГ с 2005 года.
"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом.

"Оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа по прекрасной (трассе) A20", - пояснила она.

Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]