Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о своем переезде в Гамбург после сложения полномочий. Об этом глава германского правительства заявила во вторник на Рюгене, пишет sputnik.by





Меркель ранее объявила о том, что намерена покинуть политику после выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Меркель руководит правительством ФРГ с 2005 года.

"Я также не переезжаю в Гамбург, о чем иногда говорится", - заявила уроженка Гамбурга Меркель своим бывшим избирателям, добавив, что останется проживать в Берлине и Укермарке - там у семьи канцлера есть, соответственно, квартира и загородный дом.





"Оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа по прекрасной (трассе) A20", - пояснила она.





Меркель добавила, что ей "не хватает Балтийского моря".



