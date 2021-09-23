+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Темные дела творятся за закрытыми дверями». Леонид Судаленко пишет в письмах о суде над ним

«Гомельская Весна» опубликовала выдержки из писем политзаключенного правозащитника-весновца Леонида Судаленко к гомельскому активисту Василию Полякову, где рассказал, что происходит на закрытом процессе.

Леонид Судаленко и Татьяна Ласица в суде. Фото: «Гомельская Весна»

Напомним, в суде Центрального района Гомеля 3 сентября начался суд над правозащитником «Весны» Леонидом Судаленко и волонтерами организации Татьяной Ласицей и Марией Тарасенко. Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 342 УК).

Судья Сергей Саловский по ходатайству прокуроров Евгения Фартушняка и Кирилла Вышнякова вынес постановление о том,чтобы проводить суд над «весновцами» в закрытом режиме на протяжении всего разбирательства.

Леонид Судаленко пишет, что обжаловал решение суда о закрытом процессае:

«Темные дела творятся за закрытыми дверями, и с этим не поспоришь. Я обжаловал тем не менее, требуя публичности суда».

Политзаключенной Татьяне Лосицы в первый день процесса стало плохо:

«Суд был до 13.00, потом Татьяне вызвали скорую и всё. После обеда суда уже не было. Продолжение в понедельник, когда Татьяна будет в норме».

«Подал 9 ходатайств, которые суд последовательно отклонил. Два из них — на поручительство. Отказано».

«В деле аж три прокурора из городской прокуратуры поддерживают обвинение и серьезно считают, что правозащита в стране незаконна!»

В суде допрашивают 61 свидетеля:

«У меня продолжаются суды. Скучно, рутина. Вышел, посмотрел налево, сел в троллейбус… (так Леонид описывает ответы свидетелей, в которых много «воды») И так 97% томов — ни о чем. Разбирают серию пикетов 2019 года Марии Тарасенко против декрета о тунеядцах. Еще немного и к выборам 10-го года вернутся».


Прогнозы итогов суда у правозащитника неутешительные:

«Но приговор уже читается. Судя как он идет, судья сожалеет, что негде разгуляться, а так бы дал больше».

«Девчат (Ласицу и Тарасенко) от первой части, думаю, освободят. Татьяне еще полгода придется посидеть. По Марии — интрига. По второй части арест — минимально. У меня максимальный срок, минус несколько месяцев на ребенка. Значит, дембель — весна 23-го. А там по ситуации».

Леонид планирует подавать апелляционную жалобу на приговор и не теряет надежды на освобождение:

«Согласен на все 100%, что вопрос освобождения — вопрос времени. Хотелось бы быстрее, но, видимо, есть еще запас прочности». Цитирует Наша Нива
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]