Леонид Судаленко и Татьяна Ласица в суде. Фото: «Гомельская Весна»





Напомним, в суде Центрального района Гомеля 3 сентября начался суд над правозащитником «Весны» Леонидом Судаленко и волонтерами организации Татьяной Ласицей и Марией Тарасенко. Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК), обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении (ч. 2 342 УК).





Судья Сергей Саловский по ходатайству прокуроров Евгения Фартушняка и Кирилла Вышнякова вынес постановление о том,чтобы проводить суд над «весновцами» в закрытом режиме на протяжении всего разбирательства.





Леонид Судаленко пишет, что обжаловал решение суда о закрытом процессае:





«Темные дела творятся за закрытыми дверями, и с этим не поспоришь. Я обжаловал тем не менее, требуя публичности суда».





Политзаключенной Татьяне Лосицы в первый день процесса стало плохо:





«Суд был до 13.00, потом Татьяне вызвали скорую и всё. После обеда суда уже не было. Продолжение в понедельник, когда Татьяна будет в норме».





«Подал 9 ходатайств, которые суд последовательно отклонил. Два из них — на поручительство. Отказано».





«В деле аж три прокурора из городской прокуратуры поддерживают обвинение и серьезно считают, что правозащита в стране незаконна!»





В суде допрашивают 61 свидетеля:





«У меня продолжаются суды. Скучно, рутина. Вышел, посмотрел налево, сел в троллейбус… (так Леонид описывает ответы свидетелей, в которых много «воды») И так 97% томов — ни о чем. Разбирают серию пикетов 2019 года Марии Тарасенко против декрета о тунеядцах. Еще немного и к выборам 10-го года вернутся».









Прогнозы итогов суда у правозащитника неутешительные:





«Но приговор уже читается. Судя как он идет, судья сожалеет, что негде разгуляться, а так бы дал больше».





«Девчат (Ласицу и Тарасенко) от первой части, думаю, освободят. Татьяне еще полгода придется посидеть. По Марии — интрига. По второй части арест — минимально. У меня максимальный срок, минус несколько месяцев на ребенка. Значит, дембель — весна 23-го. А там по ситуации».





Леонид планирует подавать апелляционную жалобу на приговор и не теряет надежды на освобождение:





«Согласен на все 100%, что вопрос освобождения — вопрос времени. Хотелось бы быстрее, но, видимо, есть еще запас прочности». Цитирует Наша Нива



