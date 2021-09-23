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Нарастает конфронтация между Марокко и Алжиром

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил о закрытии воздушного пространства страны для всей марокканской авиации, пишут западные СМИ.



"Высший совет безопасности принял решение немедленно закрыть воздушное пространство страны для всех марокканских гражданских и военных самолетов, а также для самолетов, зарегистрированных в Марокко", - цитируют СМИ официальное заявление правительства страны.

Напомним, что Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24 августа, обвинив соседнюю страну во "враждебных действиях".
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