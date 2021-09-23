Зеленский на встрече со Столтенбергом заявил о необходимости четкой перспективы членства Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом 22 сентября сообщил офис главы государства
Зеленский во время встречи отметил, что за последние два года Украина практически завершила формирование целостной системы нацбезопасности, построенной на стандартах стран Североатлантического альянса.
"Наш курс на членство в НАТО, принципы и стандарты Альянса лежит в основе всех руководящих документов в сфере национальной безопасности и обороны", – подчеркнул глава государства, пишет gordonua.com
Отмечается, что Зеленский проинформировал Столтенберга о выполнении Украиной годовых нацпрограмм под эгидой комиссии Украина – НАТО. Президент выразил надежду, что страны – члены Альянса "смогут определить для Украины исчерпывающий перечень реформ", критерии и "маркеры", выполнив которые, страна сможет перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.
"Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен", – написал по итогам встречи в Twitter Зеленский.
08:44 23/09/2021
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