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Дела семейные. Трамп подал в суд на свою племянницу и The New York Times

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на свою племянницу Мэри Трамп и на газету The New York Times из-за статьи, нарушившей запрет на разглашение конфиденциальной налоговой отчетности их семьи.

Речь идет о статье, опубликованной в 2018 году, в которой журналисты попытались опровергнуть заявления Трампа о том, что он сам заработал свое состояние. По данным газеты, ссылавшейся на свой источник, отец экс-президента, предприниматель Фред Трамп передал сыну 413 млн долларов, в том числе через схемы уклонения от уплаты налогов. Мэри Трамп написала и опубликовала книгу о семье Трампов, в которой рассказала, что именно она была источником издания, пишет Интерфакс.


Дональд Трамп обозначил в иске, что хочет компенсацию в 100 млн долларов, поскольку его племянница нарушила мировое соглашение от 2001 года о неразглашении этой информации, передав конфиденциальные данные о его финансах газете. Журналистов издания он обвиняет в том, что они, зная об этом запрете, пытались получить от нее эту информацию в целях личной выгоды. В иске он указал, что Мэри Трамп и журналисты действовали из "личной мести", и желания изменить политическую повестку.

В 2020 году Мэри Трамп подала в суд на Д.Трампа и других членов ее семьи, обвинив их в сговоре и мошенничестве с наследством ее дедушки. Она заявила в своем иске, что Д.Трамп, его сестра Мариэнн Трамп Барри и их брат Роберт Трамп, скончавшийся в августе 2020 года, вступили в сговор, чтобы лишить ее наследства ее дедушки, Фреда Трампа, который умер в 1999 году.

В июле 2020 года Мэри Трамп выпустила книгу под названием "Слишком много, но никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В ней она представила психологический портрет Д.Трампа на основе информации о его детстве и юношестве.

Роберт Трамп пытался не допустить выхода этой книги в печать, он подал иск с требованием запретить публикацию в судебном порядке. Суд в Нью-Йорке удовлетворил его, однако позднее апелляционный суд отменил это решение, поскольку издатель уже напечатал несколько тысяч экземпляров книги.

В августе 2020 года Р.Трамп скончался. У Фреда Трампа было пятеро детей: дочери Элизабет и Мариэнн, сыновья Роберт, Дональд и Фред-младший. Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа-младшего, который умер в 1999 году.
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