В цифрах.

Экс-директор института социологии НАН Беларуси, а ныне старший аналитик Центра новых идей Геннадий Коршунов проанализировал настроения в белорусском обществе.





И пришел к выводу, что «углубление интеграции», которым много лет жонглируют правители Беларуси и России, восторга у соотечественников не вызывает.





– Что больше всего раздражает в разговорах «за интеграцию», так это всегдашняя апелляция к извечным стремлениям народов к единству, – пишет аналитик. – И в экспертных сообществах, и в массовом сознании до сей поры существует представление, что современная Беларусь – это «советская Вандея», а белорусы – самый советский народ. А раз так, то и Беларусь почти автоматически про(российская), и белорусы, мол, «русские со знаком качества» и иного предопределения, кроме как быть вместе с РФ, у Республики Беларусь просто нет.





На самом деле, считает Геннадий Коршунов, такие представления о белорусах – не более, чем стереотипы, которые сложились когда-то из закономерных или случайных обстоятельств, но к сегодняшнему времени «ошибочны на 100%».





Прежде всего, говорит социолог, белорусы не были народом, больше всего желавшим сохранения СССР:





– По количеству приверженцев сохранения СССР белорусы были только на седьмом месте из девяти, а в шести союзных республиках было «все сложно». Между тем, почти 4/5 жителей Беларуси в 1991 году, то есть 30 лет тому назад, отдали свой голос «за Союз».





А еще через восемь лет, по данным Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), количество сторонников восстановления СССР снизилось, более чем вдвое. Это значит, уже ко времени подписания Договора о создании Союзного государства (формально оно существует с 8 декабря 1999 года, однако договор предусматривал единый парламент, общую валюту, унификацию законодательства и госсимволики – Ф.) идею «восстановить СССР» поддерживали лишь 38% белорусов, что никак не большинство.





Более того, как показали результаты дальнейших национальных опросов НИСЭПИ, популярность направления back in the USSR в глазах общества к 2008 году составляла менее 22%, а вот количество противников превысило 63%.





– Таким образом, – отметил социолог, – хотя Союзное государство и «вырастает» из СССР, для белорусов этот проект был не полноценным его наследником, а, скорее, некой фантомной болью или вариантом ностальгии по условным «хорошим временам».





Это видно из цифр. Берем данные Института социологии НАН Беларуси, который в мониторинговом режиме почти 20 лет спрашивал у белорусов: «Как, на Ваш взгляд, должны развиваться отношения Беларуси и России?».





И замечаем интересные вещи.





Во-первых, сторонников наитеснейшего объединения, вплоть до вхождения в состав Российской Федерации, никогда не было много. А с начала 2000-х и до настоящего времени их количество колеблется где-то между 5% (плюс-минус 2).





Во-вторых, количество сторонников интеграции с Россией в формате Союзного государства с созданием наднациональных органов управления никогда не составляло большинства. На пиках – в самом начале 2000-х и в 2008 году – эта цифра не превышала 50%. А если посмотреть в динамике, то с начала 2000-х она постепенно снижалась, и к началу 2020 года составляла менее четверти населения всей страны.





И в-третьих, с начала нового тысячелетия постепенно и неуклонно увеличивается количество белорусов, считающих, что наша страна должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров. Год назад, по данным Института социологии, таких устремленных к независимости граждан было больше 60%.





Одним из переломных моментов, напоминает аналитик, стал 2019 год, который прошел под знаком «дорожных карт». Многие белорусы однозначно восприняли их как угрозу суверенитету, и динамика опросов общественного мнения показала еще больший рост стремления к независимости и падений «союзных» настроений.





– Запрос на независимость актуализировался именно во время ощущения угрозы суверенитету, – подчеркивает Коршунов.





И предлагает наблюдать, как отзовутся в массовом сознании недавние подписания «союзных программ» и поддержка Александра Лукашенко Кремлем в 2020-2021 году.





Впрочем, частично эти настроения можно уловить и сейчас. Так, по итогам апрельского опроса Chatham House в середине весны 2021 года, вхождение в состав России приветствовали лишь 7% опрошенных, за единое экономическое пространство без политического объединения высказались 44%.





А по данным опроса Института социологии за тот же период, через 5-10 лет более четверти (26,7%) белорусов хотели бы видеть страну государством, не входящим ни в какие союзы и блоки, еще по 13,7% респондентов склонялись к вхождению в состав ЕС либо Евразийского экономического союза. А больше трети (35,8%) затруднились – или вовсе не захотели – выбирать между предложенными вариантами. Такой высокий процент «неопределившихся», кстати, характерен для авторитарных стран, где у многих людей выработалась привычка скрывать свое мнение или выбирать усредненные ответы.





– Белорусы не хотят никаких союзов, никаких интеграционных чудес, – резюмирует эксперт.