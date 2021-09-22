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«В определенном месте определенным людям» — Мама Романа Протасевича рассказала, как поддерживает связь с сыном и почему не считает его «предателем»

Наталья Протасевич рассказала, что связывается с Романом через Телеграм примерно раз в два дня. Она может написать ему общие бытовые вопросы, а на «вопросы, о которых ему нельзя говорить, он просто не отвечает»




«Иногда Роман просит передать что-то из еды, сигареты, недавно простыл, передавали лекарства. Передавали и книги. Моя дочь, сестра Ромы, передает ему вещи и еду. Передачи отдаются в определенном месте определенным людям, которые его охраняют на той квартире, где живет Роман. Сестра не имеет возможности увидеть его при этом. Где живет сын, нам неизвестно. Рома живет с Софией вместе, по крайней мере так говорит нам», — рассказала его мама.

Также она утверждает, что прогулки Роману запрещены, его никуда не выпускают.

«Я знаю, что мой сын не предатель. Он никогда предателем не был и им не является. Я не думаю, что сын выдает какие-то секреты или кого-то раскрывает и подставляет. Мой сын по своей природе не такой. Это и раньше подтверждали люди: Роман озвучивал то, что соответствующие белорусские органы и так знали», — заявила мама Романа Протасевича.

Напомним, Романа Протасевича и его девушку задержали после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Позже стало известно, что из СИЗО КГБ их перевели под домашний арест.
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