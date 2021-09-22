Новость об этом вызвала новый виток интереса к процессу. И Sputnik решил узнать некоторые подробности. Как сообщил источник, текст с новыми обновлениями планировалось обнародовать, но его решили не публиковать до предстоящей встречи в ожидании возможных корректировок.





Среди знаковых вопросов, волнующих общество, – статус Всенародного белорусского собрания, смертная казнь и передача президентских полномочий.





На совещании с активом местной вертикали 30 июля 2021 года Александр Лукашенко отметил, что поправки в Конституцию должны быть приведены в соответствие до чтения на уровне главы государства и вернул проект изменений на доработку.





"Конституция вроде бы сейчас она есть, но аж замечаний на 170 листов Наталья Ивановна (Кочанова, спикер Совета республики – Прим.) с Миклашевичем (глава Конституционного суда – Прим.) выкатили президенту ", - возмутился тогда Лукашенко.





В ожидании диалога





Член Конституционной комиссии, председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров рассказал Sputnik, что практически все проблемные вопросы, стилистика, юридическая трактовка Основного закона страны приведен� в соответствие.





Вместе с тем, собеседник ожидает, что на встрече с главой государства обсудят вопросы, которые остаются открытыми, в том числе из-за наличия разных предложений.





Среди ключевых эксперт назвал темы смертной казни, а также статуса и порядка избрания членов Всебе орусского народного собрания как высшего органа народовластия.





По поводу передачи президентских полномочий другим институтам власти, глава Мингорсовета отметил, что в проекте данный раздел был предложен для рассмотрения, но об окончательном решении говорить пока рано.





"Возможно, мы обсудим какие-то дополнительные изменения. Я не знаю какие, но ожидается открытый диалог, и думаю, что определяющие моменты будут утверждены, чтобы в дальнейшем граждане страны могли изучать окончательный вариант проекта и вносить корректировки, дополнения или, возможно, высказывать одобрение", - подчеркнул собеседник.





Андрей Бугров считает правильным проведение референдума в следующем году.





По его словам, комиссия проработала документ, но нужно время, чтобы каждый белорус мог ознакомиться с изменениями.





"После утверждения проекта будет проведена работа, члены конституционной комиссии пойдут в трудовые коллективы для разъяснения, снятия возникших вопросов. Времени достаточно. Самое главное, чтобы белорусы были соучастными, сами хотели принимать в этом участие в плане ознакомления и внесения возможных корректировок", - заключил председатель Мингорсовета.





Финишная прямая





Политолог Алексей Дзермант отметил, что процесс реформирования Конституции подходит к завершающей фазе и на предстоящей встрече, по сути, должны быть подведены итоги работы конституционной комиссии.





"Президент уже готов часть полномочий передать правительству и местным органам власти. Он говорил об этом на недавнем совещании, то есть все те параметры, которые белорусский лидер определял, выполняются, и нужно выходить на финишную прямую, чтобы завершить процесс формирования поправок и текста новой Конституции перед тем, как вынести на референдум", - отметил политический обозреватель.





Ранее представители Конституционной комиссии говорили, что некоторые обсуждения происходили на несколько повышенных тонах и не все решения принимались единогласно. Собеседник полагает, что за последние два месяца позиции участников процесса были значительно сближены.





"По итогам всей работы, конечно, Конституционная комиссия к какому-то консолидированному мнению придет. Тем более, по некоторым темам, таким как, например, нейтральный статус Беларуси, президент давал разъяснения, и вопросы уходили, больше разногласий не возникало", - подчеркнул эксперт.





Аналитик уверен, что двух месяцев вполне достаточно для согласования проекта изменений. Это логичное завершение планомерной работы. "Не нужно откладывать в долгий ящик, мы должны выйти на референдум с подготовленным документом. Думаю, времени хватило, поэтому совещание и назначено на следующую неделю", - констатировал политолог.