







Анджей пишет, что у него все в порядке.





"Тюремная стабильность", - кратко описывает он свой быт.





Журналист читает книги, недавно прочитал "Мастера и Маргариту" Булгакова. Много ходит по камере, чтобы хоть как-то поддерживать физическую форму. Готовится к суду, дату которого еще не назначили.





Почобут еще раз заявил, что не будет писать прошение о помиловании.





"Никакие помилования мне не нужны. Обращаться или проситься я не собираюсь. Даже если будут давить. По таким делам, как моё, подобное поведение было бы аморальным и не достойным памяти героев АК (Армии Крайовой. - Прим.)", - пишет на свободу Анджей Почобут.





Он повторно отметил, что никому не давал и не дает разрешения обращаться к Лукашенко по этому делу. Напомним, Юрий Воскресенский заявил, что он от своего имени будет просить об освобождении Почобута.





"С таким подходом понятно, что ждет меня продолжительное посещение тюрем и лагерей, но тем, чьи достоинство и честь я защищаю, было гораздо труднее, и их пример всегда меня вдохновлял. И это не изменилось!"- объясняет Анджей.





Анджей Почобут за решеткой с 25 марта по подозрению в "разжигании вражды" (часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса). Ему грозит до 12 лет заключения.





В СИЗО он в тяжелой форме перенес коронавирус. К тому же гродненец имеет проблемы с сердцем, у н го сбивается ритм. В Гродно его ждут жена, двое детей, пожилые родители.





Вместе с Почобутом по "польскому делу " проходит председатель незарегистрированного в Беларуси Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.





Еще трех фигуранток дела освободили взамен на выезд их за границу.





Писать письма Анджею Почобуту можно по адресу: 222163, город Жодино Минской области, улица Советская 22А, тюрьма № 8. Почобуту Андрею Станиславовичу.