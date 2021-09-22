Почобут рассказал, почему не напишет прошения о помиловании
Читатель Радио Свобода поделился фрагментами из письма журналиста Анджея Почобута, который почти полгода сидит по "польскому делу".
Анджей пишет, что у него все в порядке.
"Тюремная стабильность", - кратко описывает он свой быт.
Журналист читает книги, недавно прочитал "Мастера и Маргариту" Булгакова. Много ходит по камере, чтобы хоть как-то поддерживать физическую форму. Готовится к суду, дату которого еще не назначили.
Почобут еще раз заявил, что не будет писать прошение о помиловании.
"Никакие помилования мне не нужны. Обращаться или проситься я не собираюсь. Даже если будут давить. По таким делам, как моё, подобное поведение было бы аморальным и не достойным памяти героев АК (Армии Крайовой. - Прим.)", - пишет на свободу Анджей Почобут.
Он повторно отметил, что никому не давал и не дает разрешения обращаться к Лукашенко по этому делу. Напомним, Юрий Воскресенский заявил, что он от своего имени будет просить об освобождении Почобута.
"С таким подходом понятно, что ждет меня продолжительное посещение тюрем и лагерей, но тем, чьи достоинство и честь я защищаю, было гораздо труднее, и их пример всегда меня вдохновлял. И это не изменилось!"- объясняет Анджей.
Анджей Почобут за решеткой с 25 марта по подозрению в "разжигании вражды" (часть 3 статьи 130 Уголовного кодекса). Ему грозит до 12 лет заключения.
В СИЗО он в тяжелой форме перенес коронавирус. К тому же гродненец имеет проблемы с сердцем, у н го сбивается ритм. В Гродно его ждут жена, двое детей, пожилые родители.
Вместе с Почобутом по "польскому делу " проходит председатель незарегистрированного в Беларуси Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис.
Еще трех фигуранток дела освободили взамен на выезд их за границу.
Писать письма Анджею Почобуту можно по адресу: 222163, город Жодино Минской области, улица Советская 22А, тюрьма № 8. Почобуту Андрею Станиславовичу.
18:47 22/09/2021
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