



«Надеюсь, что выход из внутреннего «эмиграционного» кокона был непростым, но освежающим :) Иногда свежий воздух кажется холодным и опасным, но он жизненно необходим.





Тот, кто дышал полной грудью, стоя на берегу океана или высоко на горе, помнит ощущение огромного переполняющего счастья и свободы. Я не встречал людей, которые бы захотели вернуться после этого в мрачный склеп», — пишет бывший глава «Белгазпромбанк».





Он добавляет, что события последних дней его «очень пугают». Судя по дате письма, речь идет об очередной встрече Лукашенко и Путина, которая состоялась 9 сентября. На ней они согласовали так называемые союзные программы (бывшие дорожные карты углубления интеграции).



