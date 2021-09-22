Бабарико: Тот, кто дышал полной грудью, не вернется в мрачный склеп
В одном из своих последних писем политзаключенный рассуждает о событиях в Беларуси.
«Надеюсь, что выход из внутреннего «эмиграционного» кокона был непростым, но освежающим :) Иногда свежий воздух кажется холодным и опасным, но он жизненно необходим.
Тот, кто дышал полной грудью, стоя на берегу океана или высоко на горе, помнит ощущение огромного переполняющего счастья и свободы. Я не встречал людей, которые бы захотели вернуться после этого в мрачный склеп», — пишет бывший глава «Белгазпромбанк».
Он добавляет, что события последних дней его «очень пугают». Судя по дате письма, речь идет об очередной встрече Лукашенко и Путина, которая состоялась 9 сентября. На ней они согласовали так называемые союзные программы (бывшие дорожные карты углубления интеграции).
«Мы можем навсегда потерять возможность самостоятельного выбора», — написал Бабарико в письме, которым с Naviny.by поделился читатель.
17:57 22/09/2021
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