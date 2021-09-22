Настоящая работа для дипломата: заместитель Макея отправился в Катар искать кредиты и инвестиции
Замминистра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич пытается "активизировать инвестиционные и торгово-экономические отношения" с Катаром.
В столице Катара Дохе прошел очередной раунд беларуско-катарских межмидовских политических консультаций с участием замминистра иностранных дел Беларуси Николая Борисевича и генсека МИД Катара Ахмада Хассана аль-Хаммади, где акцент был сделан на активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений, говорится в официальном сообщении МИД Беларуси.
"Особый акцент был сделан на активизации инвестиционных и торгово-экономических отношений как приоритетном направлении сотрудничества между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Борисевич и председатель правления Банка развития Республики Беларусь Александр Егоров встретились с руководством Министерства торговли и промышленности Катара, Катарского инвестиционного агентства и Катарского банка развития.
"В ходе переговоров обсуждены перспективные направления кредитно-инвестиционного сотрудничества, представляющие взаимный интерес", - утверждают в МИД.
Кстати, ранее сообщалось, что официальный Минск хочет запустить авиарейсы в Катар.
17:18 22/09/2021
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