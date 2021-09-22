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Антусевич: Коллеги из международного профсоюзного движения просто в шоке

Давление на независимый профсоюз было все время, но такого не было никогда, заявляет заместитель председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Сергей Антусевич

Антусевич: Коллеги из международного профсоюзного движения просто в шоке
фото носит иллюстративный характер
Антусевич комментирует «Салідарнасці» репрессии на ОАО «Гродно Азот»:

— Задержания, попытки дискредитации, увольнения, обращения в прокуратуру…

В мире есть очень мало стран, которые позволяют себе игнорировать обращения и требования Международной организации труда. И то, что делается сейчас в центре Европы, в стране, ратифицировавшей все основополагающие конвенции МОТ, не укладывается в здравый смысл.

Зампредседателя БКДП сообщил, что обо всех репрессиях своевременно информируются все международные организации.

— Информирование уже перешло в онлайн-режим, потому что новости появляются не просто каждый день, а каждый час. И мы видим, в каком шоке сейчас пребывают наши коллеги из международного профсоюзного движения.

Обычно правительства всех стран стараются неукоснительно исполнять требования, на которые указывают международные профсоюзные организации, Глобальные союзы, международные конфедерации профсоюзов.

В 2004 году в Беларуси работала Комиссия по расследованию МОТ и тогда выявила целый ряд нарушений, которые не устранены до настоящего времени. И сейчас ситуация с правами рабочих продолжает усугубляться, — отметил профсоюзный лидер. 

Он напомнил, что в свое время именно благодаря контрольным механизмам МОТ удалось покончить с дискриминацией независимых профсоюзов на ОАО «Гродно Азот» и отстоять первичку.

— Нам удалось сохранить организацию до сих пор. После 9 августа прошлого года она многократно увеличилась. И я думаю, что первичная организация независимого профсоюза на предприятии будет продолжать работать, несмотря на небывалую волну репрессий.

Я думаю, что основная цель этого прессинга — запугать. Мы не знаем, по какому делу людей задерживают, в каком они статусе и т.д. Конечно, рано или поздно мы узнаем все подробности. Очевидно, что люди, которые оказывают на нас давление, не понимают, для чего это делают. Они просто исполняют приказ и не думают о последствиях, — считает Сергей Антусевич. 

Он уверен, что игнорирование основополагающих норм международного права и законодательства может иметь тяжелые последствия для всей страны, в частности, отразится на социально-экономическом положении. МОТ может стать еще одним весомым голосом против белорусского режима на международной арене.

— Ведь уже был прецедент, когда из-за невыполнения требований МОТ, на основании их рекомендаций ЕС принял решение об исключении Беларуси из Обобщенной системы преференций (ОСП). И теперь решения МОТ могут существенно повлиять на экономику Беларуси, и без того подорванную санкциями, — не исключает собеседник «Салiдарнасцi».   
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