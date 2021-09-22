Британская полиция предъявила третьему россиянину обвинения в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в городе Солсбери.





Нового подозреваемого зовут Денис Сергеев, в Англию в марте 2018-го он прибыл под псевдонимом "Сергей Федотов", сообщила британская полиция.





До сегодняшнего дня в статусе подозреваемых по делу Скрипалей проходили только два сотрудника Главного управления Генштаба Минобороны: Анатолий Чепига и Александр Мишкин, они же Петров и Боширов.





Роман Доброхотов. О Денисе Сергееве, которого полиция Великобритании официально назвала третьим подозреваемым россиянином в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в эфире Настоящего Времени рассказал главный редактор издания The Insider





Именно журналисты The Insider и Bellingcat установили подробности биографии "Сергея Федотова" – под таким псевдонимом разведчик Денис Сергеев прилетал в Лондон.













– Уже тогда мы писали о том, что у него была руководящая роль, поскольку сам он хотя приехал в одной группе вместе с Мишкиным и Чепигой, но он не отправился в Солсбери, а он контролировал операцию из Лондона. И именно он отчитывался перед Москвой в процессе операции о том, что происходит.





Он к тому же, кстати, чуть старше, чем рядовые агенты ГРУ, которые участвовали в этой операции, поэтому у нас сложилось впечатление, что он был куратором этой операции. И не только ее. После того как мы написали о его участии в Солсбери, мы обнаружили, что он же участвовал в отравлении Емельяна Гебрева в Болгарии.





В этом году мы также написали расследование о взрывах в Чехии, и там также присутствовал Денис Сергеев. То есть во всех крупных операциях в Европе так или иначе он участвовал.





– Известно ли вам, где сейчас находится Денис Сергеев? Что с ним вообще происходит?





– Мы точно не можем сейчас установить, конечно, положение и место работы всех фигурантов наших расследований, но мы точно знаем, что все они живы и продолжают жить в России. Многие из них продолжают приезжать на Хорошевское шоссе, то есть продолжают работать на ГРУ.





У нас создается впечатление, что, несмотря на то, что по всем показателям операция в Солсбери была провальной, – мало того что они не смогли убить Скрипаля, так они еще и убили совершенно невиновную женщину и наследили на весь мир – но тем не менее все они живы, здоровы, работают на государство. В этом смысле Кремль, судя по всему, не считает произошедшее полным провалом.





– Сейчас впервые британская полиция подтвердила то, что вы тогда еще назвали – настоящие имена Петрова и Боширова – это Мишкин и Чепига. Вы как-то сотрудничали с британским следствием уже после оглашения фамилии Сергеева? Как я понимаю, британское следствие эту фамилию узнало от вас, из вашей публикации.





– Мы сейчас тоже видим и понимаем, что узнали от нас, поскольку если бы они узнали это не от нас, наверное, они бы опубликовали сразу. Раз они ждали 2,5 года, значит, видимо, для них это тоже было новостью, и они каким-то образом пытались верифицировать эту информацию.





Нам не приходилось никаким образом с ними сотрудничать просто потому, что сам факт публикации – мы публикуем все, что мы знаем, – следовательно, если они хотят что-то использовать для расследования, они так же, как и все, могут это прочитать в Insider, в BellingCat.





– Чепиге, Мишкину, Сергееву предъявлено это заочное обвинение в заговоре с целью убийства, в покушении на убийство, в причинении тяжких телесных повреждений и так далее, в использовании химического оружия. И британские власти обещают в скором времени передать их в Интерпол. Как вы оцениваете вероятность того, что эти люди вообще когда-нибудь будут пойманы?





– Россия не выдает, естественно, никогда своих граждан, поэтому это чисто формальное требование. Понятно, что эти люди уже никогда не будут путешествовать за пределы России, но тем не менее очень важный факт – официальное признание Британией этих людей виновными – просто перечеркивает многолетнюю риторику МИДа, в том числе Марии Захаровой: она годами повторяла, что вся эта история про Мишкина и Чепигу высосана из пальца фейкометчиками из BellingCat и Insider.





"И обратите внимание", – повторяла Мария Захарова каждый божий день на каждой пресс-конференции, – "что никогда британское государство никаких гэрэушников ни в чем не обвиняло, никаких Мишкиных и Чепиги не называло виновными". И вот теперь будет очень интересно послушать, что будет говорить официальный МИД. Теперь им придется признать, что такова официальная позиция государства, это совсем другой статус обвинения. Я уже не говорю о том, что мы все время говорим о безнаказанности.





Но послушайте, Владимиру Путину почти 70 лет, Мишкин и Чепига значительно моложе, Сергеев тоже значительно моложе. Понятно, что Владимир Путин рано или поздно перестанет быть президентом России как минимум просто по естественным причинам. И в этот момент ответственность дойдет до большого количества людей.





Понятное дело, что если это будет условный Путин №2, все может быть по-разному, но, по моему ощущению, все эти санкции, катастрофические для российской экономики, любой новой элите, даже если она тоже будет какой-то авторитарной и плохой, все равно будут не нужны.





Поэтому мне кажется, все нынешние убийцы должны понимать, что новая власть, даже если она будет тоже авторитарной, а не демократической и плохой, она их, конкретных убийц, покрывать не будет, потому что в этом не будет заинтересована.



