Кто такой Сергей Шефир и с чем может быть связана попытка его убийства – пишет OBOZREVATEL.





От участника "КВН" до создателя "Квартала"

Шефиру – 57 лет, родом он из Кривого Рога. Получил образование в местном горнорудном институте. В молодости участвовал в играх "КВН" – не только в качестве актера, но и автора текстов для известных команд Высшей лиги начала "нулевых".





К 1995 году Сергей и его старший брат Борис стали успешными авторами и даже организовывали фестивали юмора в Кривом Роге. Они же и пригласили будущего президента Владимира Зеленского в команду "Запорожье – Кривой Рог – Транзит".





В 2003 году братья вместе с Зеленским создали собственную медиакомпанию – "Студия Квартал-95". В числе самых известных проектов Шефира-младшего – фильмы "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и, конечно, две части сериала "Слуга народа" с президентом в главной роли.





Политика

Политическое сближение Зеленского и Шефира произошло еще во время президентской кампании в 2019 году, когда последний возглавил предвыборный штаб кандидата. Об их близости также говорит тот факт, что именно на своего первого помощника глава государства переписал долю в "Квартале".





Официально, на своей политической до� �� �сти Шефир организовывает ежедневную работу президента Украины. Однако в реальности никто не знает, чем конкретно занимается чиновник – ни в социальных сетях, ни на сайте Офиса президента информации о нем нет. На вопрос об обязанностях Шефира затрудняются ответить даже депутаты партии "Слуга народа".





"В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы — изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать различные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения", – описывал чиновник свою работу.





В отличие от Андрея Ермака, Шефир входит в непубличное крыло Офиса президента. Но по степени влияния последний даже превосходит своего коллегу. "Братья Шефиры – больше, чем самые близкие люди [президента], это – семья. Мне приходилось слышать, как Вова [Зеленский] обращается к Сергею [Шефиру]: в каждой фразе ощущается благодарность", – рассказал журналистам бывший высокопоставленный представитель команды Зеленского.





Такое отношение руководителя страны к первому помощнику наделяет последнего особым статусом и правом давать эксклюзивные советы. А у Шефира, пишут журналисты, имеется "особое" мнение, как президент должен принимать решения по управлению государством.

Скандалы Шефира не раз видели в окружении украинских олигархов. На вопросы журналистов чиновник ответил: "Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

После своего назначения чиновник по минимуму старался делать публичные заявления, но все же не смог избежать скандала. В одном из интервью он заявил, что Украине и России рано или поздно придется договориться о мире, потому что невозможно воевать "еще 100 лет".

"Мое мнение: мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском. Не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью", – говорил он.

С момента начала работы на должности первого помощника Шефир ни разу не подавал декларацию о доходах. Причина: Офис президента – это патронатная служба, и его работники не обязаны публиковать свои декларации, заявлял чиновник.

Расследователи заявляли, что именно Шефир занимается финансовыми вопросами в команде Зеленского. Особенно это видно по перепискам чиновника во время президентской кампании. Сейчас же он имеет неофициальный статус третьего по влиянию человека в стране.





