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Советник президента Украины выступил с первым заявлением после покушения

Советник президента Украины Сергей Шефир, на которого совершили покушение, выступил с первым заявлением и назвал свою версию событий

По его словам, покушение было совершено с целью запугивания "высших эшелонов власти".

Он отметил, что конфликтов в команде не было. "Никаких конфликтов в команде нет. У нас команда дружная, слаженная. Идем вперед", – отметил он.

Шефир добавил, что президент Владимир Зеленский – волевой человек и его не запугать. "Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", – сказал советник, которого цитирует obozrevatel.com
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