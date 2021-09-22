По его словам, покушение было совершено с целью запугивания "высших эшелонов власти".





Он отметил, что конфликтов в команде не было. "Никаких конфликтов в команде нет. У нас команда дружная, слаженная. Идем вперед", – отметил он.





Шефир добавил, что президент Владимир Зеленский – волевой человек и его не запугать. "Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", – сказал советник, которого цитирует obozrevatel.com



































