"Передали мне привет из леса": Зеленский прокомментировал покушение на своего советника
Покушение на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями, однако точными сведениями на этот счет пока не располагает никто. Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам политика, нападение на его советника никак не повлияет на проводимую государством политику, в том числе по вопросам борьбы с криминалом, «серыми» финансовыми группами и детенезации экономики. «Передали мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заявил Зеленский.
14:00 22/09/2021
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