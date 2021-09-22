+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Передали мне привет из леса": Зеленский прокомментировал покушение на своего советника

Покушение на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира могло быть организовано как внешними, так и внутренними недоброжелателями, однако точными сведениями на этот счет пока не располагает никто. Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.


По словам политика, нападение на его советника никак не повлияет на проводимую государством политику, в том числе по вопросам борьбы с криминалом, «серыми» финансовыми группами и детенезации экономики. «Передали мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заявил Зеленский.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]