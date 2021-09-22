



По словам политика, нападение на его советника никак не повлияет на проводимую государством политику, в том числе по вопросам борьбы с криминалом, «серыми» финансовыми группами и детенезации экономики. «Передали мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заявил Зеленский.