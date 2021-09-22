"Хватит кормить режим Лукашенко" Беларус вышел на Красную площадь в Москве
На Красной площади в Москве днем 21 сентября задержали гражданина Беларуси Дмитрия Голубева, которой развернул плакат с надписью «Хватит кормить режим Лукашенко».
Об этом он сам рассказал ОВД-Инфо.
Плакат был окрашен в красно-белую расцветку, а внизу Голубев напечатал QR-код, по которому можно перейти на петицию против действующей власти в Беларуси.
После задержания Голубева доставили в отдел полиции по району Китай-город. На него составили протокол по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вскоре Голубева отпустили с обязательством явится в суд 23 сентября.
13:40 22/09/2021
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