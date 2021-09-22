Об этом он сам рассказал ОВД-Инфо.





Плакат был окрашен в красно-белую расцветку, а внизу Голубев напечатал QR-код, по которому можно перейти на петицию против действующей власти в Беларуси.









После задержания Голубева доставили в отдел полиции по району Китай-город. На него составили протокол по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Вскоре Голубева отпустили с обязательством явится в суд 23 сентября.