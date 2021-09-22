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"Третью голодовку я уже не выдержу". Игоря Банцера хотят с "химии" отправить в колонию

Политзаключенному Игорю Банцеру хотят изменить режим с "химии" на исправительную колонию

"Третью голодовку я уже не выдержу". Игоря Банцера хотят с "химии" отправить в колонию
Такого решения добивается администрация исправительного учреждения открытого типа №9 Витебска, где мужчина отбывает заключение. Его обвиняют в нарушении правил отбывания наказания на «химии». Суд должен принять решение 23 сентября, сообщает Вясна.

Администрация предъявляет претензии Банцеру за 6 эпизодов. Среди них: уснул на стуле, не побрился, не выполнил команду "отбой". Администрация считает, что этого достаточно, чтобы заменить Банцеру ограничение свободы на лишение свободы. 

Игорь считает претензии администрации политическим давлением. "Я отказался подписать прошение о помиловании", - отметил он.

"Третью голодовку я уже не выдержу, но я не могу гарантировать, что ее не будет», – добавил Банцер.
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