СМИ сообщают о покушении на советника президента Украины
На советника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Стреляли в его автомобиль, ранен водитель.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. Выпустили около 12-15 пуль по авто.
В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. Источник добавил, что раненого водителя доставили в киевскую больницу "Феофания".
Позже в Нацполиции сообщили, что авто Шефира обстреляли около 10 утра недалеко от села Лесники. В машину попало больше десяти пуль.
На данный момент полицейские разыскивают нападавших, введена спецоперация "Серена".
11:24 22/09/2021
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