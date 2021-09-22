Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах.





Отмечается, что Шефир ехал на машине из дому на работу. Дорога проходила через лес, где его ожидала засада. С разных сторон дороги были произведены несколько автоматных очередей. Выпустили около 12-15 пуль по авто.





В результате обстрела ранения получил водитель, сам Шефир не пострадал. Источник добавил, что раненого водителя доставили в киевскую больницу "Феофания".













Позже в Нацполиции сообщили, что авто Шефира обстреляли около 10 утра недалеко от села Лесники. В машину попало больше десяти пуль.





На данный момент полицейские разыскивают нападавших, введена спецоперация "Серена".







