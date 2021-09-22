



Согласно ежегодному рейтингу стран по уровню свободы Интернета, опубликованному американской неправительственной организацией Freedom House, это привело к глобальному снижению свободы Интернета 11-й год подряд.





Отчёт охватывает период с июня 2020 года по май 2021 года. Исследование проводилось в 70 странах, где пользователи Интернета составляют 88% всех пользователей Интернета в мире.





Отмечается, что наибольшее ухудшение онлайн-свободы было зарегистрировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где власти ввели строгие ограничительные меры в условиях избирательного и конституционного кризиса.





Согласно отчёту, за последний год произошло резкое изменение общих норм в сторону усиления государственного вмешательства в цифровую сферу.





Из 70 государств, охваченных исследованием «Свобода Интернета 2021», 48 предприняли шаги по привлечению технологических компаний к ответственности и привлечению к административной ответственности.





Многие правительства ввели новую политику, которая требует от технологических компаний удаления контента и передачи персональных данных властям, пренебрегая при этом свободой выражения мнений, конфиденциальностью и подотчетностью общественности.





Аресты или приговоры за высказывания в Интернете имели место в 56 странах. Правительства как минимум 20 стран приостановили доступ к Интернету, а 21 государство заблокировало доступ к социальным сетям. Эта практика чаще всего наблюдается во время политических потрясений, таких как протесты и выборы.





Власти как минимум 45 стран подозреваются в получении изощренного шпионского ПО от частных поставщиков. «Права пользователей Интернета во всем мире, особенно право на свободу выражения мнений и конфиденциальность, массово нарушаются в результате таких действий со стороны государств», — сказал президент Майкл Абрамович.





У технологических компаний были серьёзные проблемы с авторитарными правительствами Индии, Нигерии, России и Турции.





По данным Freedom House, седьмой год подряд Китай является самым серьёзным нарушителем свободы Интернета. Китайские власти ввели чрезвычайно суровые тюремные сроки за инакомыслие в Интернете.