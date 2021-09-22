Отчёт Freedom House: самое большое ухудшение за год в Беларуси, Мьянме и Уганде
Правительства по всему миру всё больше консолидируют свою власть над технологическими платформами, вынуждая компании придерживаться цензуры.
Согласно ежегодному рейтингу стран по уровню свободы Интернета, опубликованному американской неправительственной организацией Freedom House, это привело к глобальному снижению свободы Интернета 11-й год подряд.
Отчёт охватывает период с июня 2020 года по май 2021 года. Исследование проводилось в 70 странах, где пользователи Интернета составляют 88% всех пользователей Интернета в мире.
Отмечается, что наибольшее ухудшение онлайн-свободы было зарегистрировано в Мьянме, Беларуси и Уганде, где власти ввели строгие ограничительные меры в условиях избирательного и конституционного кризиса.
Согласно отчёту, за последний год произошло резкое изменение общих норм в сторону усиления государственного вмешательства в цифровую сферу.
Из 70 государств, охваченных исследованием «Свобода Интернета 2021», 48 предприняли шаги по привлечению технологических компаний к ответственности и привлечению к административной ответственности.
Многие правительства ввели новую политику, которая требует от технологических компаний удаления контента и передачи персональных данных властям, пренебрегая при этом свободой выражения мнений, конфиденциальностью и подотчетностью общественности.
Аресты или приговоры за высказывания в Интернете имели место в 56 странах. Правительства как минимум 20 стран приостановили доступ к Интернету, а 21 государство заблокировало доступ к социальным сетям. Эта практика чаще всего наблюдается во время политических потрясений, таких как протесты и выборы.
Власти как минимум 45 стран подозреваются в получении изощренного шпионского ПО от частных поставщиков. «Права пользователей Интернета во всем мире, особенно право на свободу выражения мнений и конфиденциальность, массово нарушаются в результате таких действий со стороны государств», — сказал президент Майкл Абрамович.
У технологических компаний были серьёзные проблемы с авторитарными правительствами Индии, Нигерии, России и Турции.
По данным Freedom House, седьмой год подряд Китай является самым серьёзным нарушителем свободы Интернета. Китайские власти ввели чрезвычайно суровые тюремные сроки за инакомыслие в Интернете.
Источник: media-polesye.by
10:58 22/09/2021
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