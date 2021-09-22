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В США предложили поставить Арабские Эмираты перед выбором. Причем здесь Беларусь?

Партнёры США в Персидском заливе (в первую очередь, ОАЭ) должны быть поставлены перед выбором: торговля с США либо торговля с Лукашенко.

С такой инициативой 21 сентября выступил на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США Дэвид Кремер, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии.

Это предложение связано с информацией о том, что белорусские власти могут хранить в ОАЭ часть своих доходов, сообщил журналист Сергей Харитонов.

В свою очередь представитель Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий назвал «три главных шага, которые может сделать международное сообщество, чтобы помочь восстановить правосудие в Беларуси».

Так, по его словам, представители официальных госорганов не могут быть приглашены в любом официальном статусе на любые мероприятия. Также он призвал использовать международные правовые механизмы для защиты прав человека, в частности, статью 30 Конвенции против пыток и статья 41 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«Необходимо собрать информацию о нарушениях прав человека в Беларуси, рекордных доказательствах преступлений режима и запустить расследования уголовных преступлений по принципу универсальной юрисдикции», — призвал Зикрацкий.

На этой неделе материалы заседания Хельскинкской комиссии США будут переданы представителям Конгресса и Белого Дома для принятия дальнейших решений в отношении белорусских властей и их российских партнёров.

Что говорят в Минске?

16 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Душанбе. Они обсуждали в том числе и санкции.

Лукашенко заявил на встрече, что «Беларусь всегда жила под санкциями, но тем, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном».

«Если санкции и приносили какой-то вред Беларуси, Ирану, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособными, не всегда находили тот путь, по которому должны были пройти в условиях санкционного давления. Поэтому все в наших руках», — сказал он.

Эбрахим Раиси в ответ сказал, что «Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности».
Источник: telegraf.by
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