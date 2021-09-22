С такой инициативой 21 сентября выступил на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США Дэвид Кремер, бывший помощник Госсекретаря США по вопросам демократии.





Это предложение связано с информацией о том, что белорусские власти могут хранить в ОАЭ часть своих доходов, сообщил журналист Сергей Харитонов.





В свою очередь представитель Тихановской по правовым вопросам Сергей Зикрацкий назвал «три главных шага, которые может сделать международное сообщество, чтобы помочь восстановить правосудие в Беларуси».





Так, по его словам, представители официальных госорганов не могут быть приглашены в любом официальном статусе на любые мероприятия. Также он призвал использовать международные правовые механизмы для защиты прав человека, в частности, статью 30 Конвенции против пыток и статья 41 Международного пакта о гражданских и политических правах.





«Необходимо собрать информацию о нарушениях прав человека в Беларуси, рекордных доказательствах преступлений режима и запустить расследования уголовных преступлений по принципу универсальной юрисдикции», — призвал Зикрацкий.





На этой неделе материалы заседания Хельскинкской комиссии США будут переданы представителям Конгресса и Белого Дома для принятия дальнейших решений в отношении белорусских властей и их российских партнёров.





Что говорят в Минске?

16 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Душанбе. Они обсуждали в том числе и санкции.





Лукашенко заявил на встрече, что «Беларусь всегда жила под санкциями, но тем, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном».





«Если санкции и приносили какой-то вред Беларуси, Ирану, другим странам, то только лишь потому, что мы сами в этом виноваты. Мы не всегда были договороспособными, не всегда находили тот путь, по которому должны были пройти в условиях санкционного давления. Поэтому все в наших руках», — сказал он.





Эбрахим Раиси в ответ сказал, что «Беларусь демонстрирует хорошие достижения в социально-экономическом развитии, а значит, успешно справляется с давлением извне и преодолеет все трудности».