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Эрдоган на Генассамблее ООН обвинил Россию в оккупации Крыма

Анкара выступает за поддержание территориальной целостности Украины и не считает действительным вхождение Крыма в состав РФ, заявил во вторник в выступлении перед Генассамблеей ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он.

Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турцией выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.

"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам во вторник.

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник. С 21 сентября по 27 сентября на ней проходят выступления лидеров государств-членов ООН.
Источник: interfax.ru
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