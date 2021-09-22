"Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем", - сказал он.





Ранее в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с непризнанием Турцией выборов в Крыму заявил, что Россия не приемлет этого, надеется на изменение позиции Анкары со временем.





"Мы не приемлем такие заявления, и мы открыто об этом говорим нашим турецким коллегам. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции диаметральным образом расходятся, мы сожалеем в связи с такой позицией Турции, но надеемся, что со временем будет проявлена политическая воля и Турция изменит эту свою позицию, просто отдавая дань правде и реальному положению дел", - сказал Песков журналистам во вторник.





76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась во вторник. С 21 сентября по 27 сентября на ней проходят выступления лидеров государств-членов ООН.