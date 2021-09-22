В Вильнюсе 24-25 сентября пройдет конференция белорусов мира
Конференция белорусов мира в Вильнюсе соберет представителей белорусских общин из более чем 27 стран и 40 организаций, которые обсудят проекты и взаимодействие инициатив и демократических сил.
Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, все проекты направлены на усиление помощи белорусам внутри страны и поддержку Беларуси в международной повестке дня, а также на усиление экономического давления на режим Лукашенко.
09:55 22/09/2021
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