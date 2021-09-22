В Вильнюсе 24-25 сентября пройдет конференция белорусов мира

Конференция белорусов мира в Вильнюсе соберет представителей белорусских общин из более чем 27 стран и 40 организаций, которые обсудят проекты и взаимодействие инициатив и демократических сил.