Об этом в своей новой книге "Опасность" рассказали журналисты The Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста, сообщает канал ABC News . В распоряжении канала книга оказалась еще до ее выхода, запланированного на 21 сентября.





"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – цитируют слова Путина журналисты. По их данным, американский президент ответил, что его слова "не были чем-то преднамеренным", а интервью было на другую тему, цитирует gordonua.com





"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", – заявил Байден и после этого пригласил Путина провести личную встречу, говорится в книге. Откуда журналистам стало известно содержание разговора, не уточняется.





Вудворд и Коста утверждают также, что помощники Байдена на протяжении его первых месяцев в Белом доме так старались не допускать президента к длинным интервью или незапланированным мероприятиям, чтобы избежать оплошностей, что окружили его, по выражениям журналистов, "стеной" или "коконом президента".







