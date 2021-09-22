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Путин в разговоре с Байденом жаловался, что тот назвал его убийцей

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 13 апреля выражал свои чувства по поводу того, что Байден месяцем ранее в интервью назвал его убийцей.

Об этом в своей новой книге "Опасность" рассказали журналисты The Washington Post Боб Вудворд и Роберт Коста, сообщает канал ABC News. В распоряжении канала книга оказалась еще до ее выхода, запланированного на 21 сентября.

"Я расстроен, что вы назвали меня убийцей", – цитируют слова Путина журналисты. По их данным, американский президент ответил, что его слова "не были чем-то преднамеренным", а интервью было на другую тему, цитирует gordonua.com

"Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью на совершенно другую тему", – заявил Байден и после этого пригласил Путина провести личную встречу, говорится в книге. Откуда журналистам стало известно содержание разговора, не уточняется.

Вудворд и Коста утверждают также, что помощники Байдена на протяжении его первых месяцев в Белом доме так старались не допускать президента к длинным интервью или незапланированным мероприятиям, чтобы избежать оплошностей, что окружили его, по выражениям журналистов, "стеной" или "коконом президента".
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