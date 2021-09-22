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Дуда: около 150 тысяч белoрусов получили убежище и работу в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что около 150 тыс. беларусов за последнее время получили убежище и работу в его стране.

Дуда: около 150 тысяч белoрусов получили убежище и работу в Польше
«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — сказал он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает пресс-служба польского президента.

Анджей Дуда отметил, что с августа прошлого года тысячи беларусов выходя на мирные акции протеста сталкивались с дубинками, слезоточивым газом и даже пулями. Он добавил, что в Беларуси насчитывается более 650 политзаключенных. Также Дуда проинформировал Генассамблею о приговорах, вынесенных Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

«Недавно суд приговорил двоих из них — Марию Колесникаву и Максима Знака — к 10 и 11 годам лишения свободы. Вместе с ними лидеры польского меньшинства в Беларуси — Анжелика Борис и Анджей Почобут — находятся в тюрьмах и арестованы за свою демократическую деятельность», — сказал Дуда.

Он потребовал их освобождения и призвал международное сообщество с большей солидарностью с беларусским народом.

«Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — сказал он.

Также Дуда обвинил беларусские власти в организации миграционного кризиса на границах с Евросоюзом, котор� � он назвал гибридной атакой в ответ на позицию Польши. 
Reform.by
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