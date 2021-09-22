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«Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», — сообщила пресс-служба СБУ.





Служба безопасности Украины предоставила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории аннексированного полуострова. Речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы и 54 членах территориальных избирательных комиссий. В прошлую пятницу по инициативе СБУ СНБО принял соответствующее решение, указывает Служба безопасности Украины.





Секретарь СНБО Алексей Данилов в минувшую пятницу сообщил, что Украина подготовила новый пакет санкций в связи с организацией Россией выборов в Госдуму на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и в аннексированном Крыму. По его словам, указом президента в ближайшее время санкции будут применены.





Десятки тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно на выборах в Госдуму. Кроме того, для жителей Донецкой и Луганской областей организовали более 1,4 тыс. рейсов в Ростовскую область, чтобы те проголосовали на российских выборах. Об этом 19 сентября сообщало ТАСС со ссылкой на члена президентского СПЧ, исполнительног� директора агентства «Россия сегодня» Кирилла Вышинского. Как сообщали СМИ, в Ростовской области привезенным на автобусах из Украины выдавали российские паспорта прямо перед участками для голосования.





Тем временем МИД Турции заявил, что выборы, организованные в аннексированном Крыму, не имеют для Анкары юридической силы. Спикер МИД Турции Танжу Билгич напомнил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма законной.





Международное сообщество не признает Крым частью России. Генеральная ассамблея ООН в 2016 году приняла резолюцию, где Крым обозначен как временно оккупированная территория, а Россия признается государством-оккупантом.