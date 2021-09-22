+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Британский премьер Джонсон рассказал, сколько у него на самом деле детей

Сейчас в семье Джонсона опять ожидается пополнение – супруга премьера ждет рождения второго ребенка.

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что сейчас у него шестеро детей, сообщил канал Sky News.

Ранее в СМИ Великобритании долго велись спекуляции на тему количества детей руководителя правительства. В то же время сам Джонсон неоднократно говорил, что не собирается обсуждать свою личную жизнь.
"Да", – кратко ответил премьер на просьбу журналистов, действительно ли у него сейчас шестеро детей.
В мае текущего года стало известно, что Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс тайно поженились. У пары уже есть ребенок, родившийся в апреле 2020-го и названный Уилфредом. При этом у премьера есть четверо детей от предыдущего брака – с Мариной Уилер, а также внебрачная дочь. В настоящее время в семье Джонсона опять ожидается пополнение – супруга премьера ждет рождения второго ребенка, пишет sputnik.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]