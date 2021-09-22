Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что сейчас у него шестеро детей, сообщил канал Sky News.





Ранее в СМИ Великобритании долго велись спекуляции на тему количества детей руководителя правительства. В то же время сам Джонсон неоднократно говорил, что не собирается обсуждать свою личную жизнь.

"Да", – кратко ответил премьер на просьбу журналистов, действительно ли у него сейчас шестеро детей.

В мае текущего года стало известно, что Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс тайно поженились. У пары уже есть ребенок, родившийся в апреле 2020-го и названный Уилфредом. При этом у премьера есть четверо детей от предыдущего брака – с Мариной Уилер, а также внебрачная дочь. В настоящее время в семье Джонсона опять ожидается пополнение – супруга премьера ждет рождения второго ребенка, пишет sputnik.by



