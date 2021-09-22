Российские аналитики продолжают обсуждать прошедшие выборы в Госдуму: была ли это «репетиция» накануне 2024 года, какие методы российский режим позаимствовал у Беларуси и ускорится ли интеграция, пишет Филин.

«Власть может перейти к лукашенковским методам управления»

Экономист Сергей Гуриев, профессор Парижского университета Science Pro, заявил на Дожде, что «российская власть украла огромное количество голосов»:





— Вполне возможно, что большинство голосов, которые учтены ЦИК, как голоса за «Единую Россию», просто вброшены и электронным, и бумажным способами, — преполагает Сергей Гуриев. — В целом, по оценкам независимых экспертов, мы говорим о том, что при явке 35% за ЕР проголосовало примерно 30% избирателей. Это означает, что конституционное большинство в российском парламенте достается партии, которая получила голоса примерно 10% российских граждан.





Эксперта возмутило поведение российского ЦИК, который, по его словам, «нарочно сломал свой веб-сайт для того, чтобы гражданские активисты не могли оценить масштаб злоупотреблений».





— Я считаю, что ЦИК, который существует на мои деньги, должен считать голоса, а не препятствовать не просто честному наблюдению за волеизъявлением, а даже исследованию этого процесса и объема нарушений.





В целом, это масштаб вбросов, который можно, наверное, сопоставить с вбросами 2011 года, может быть, прошлогоднего так называемого голосования о поправках в Конституцию.





Конечно, плохо, что в стране конституционное большинство будет у партии, которая представляет подавляющее меньшинство российских избирателей, — отметил Гуриев.





Он не исключает того, что потеря популярности российских властей может привести к белорусскому сценарию.





— Эти выборы показали, насколько много нужно вбрасывать и подделывать, выключать камеры, сокращать количество наблюдателей, удлинять голосование, приделывать скотчем задние стенки сейфов для бюллетеней, даже съедать бюллетени! В этом смысле, конечно же, 21-й год показал, что у этой партии нет никаких прав на управление страной.





Понятно, что потеря популярности этого режима будет приводить к тому, что он будет становиться более репрессивным, более похожим на своего белорусского собрата.





ЕР потерпела поражение. Сколько бы она не вбросила голосов, мы с вами знаем, что нас больше, чем избирателей ЕР. Наверное, у ЕР есть свои избиратели — искренние ли, подкупленные ли, запуганные ли? Но их меньшинство.





Социологические исследования, которых, кстати, нет у Александра Лукашенко, показывают, что рейтинг ЕР колеблется на уровне 30%, а в Москве — 15-20%. К сожалению, это может означать, что власть потеряет последние надежды получить легитимность на такого рода фальшивых выборах и перейдет к каким-то «лукашенковским» методам управления.



