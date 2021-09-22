"Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей посещает Нью-Йорк (США) для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программой предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН, Саммите ООН по продовольственным системам, участие в Министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам", - проинформировали в МИДе.