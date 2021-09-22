"С большой грустью я вспоминаю события прошлого года в Беларуси, — говорил Науседа. — Реальное протестное движение, возникшее после фальсификации президентских выборов, было жестоко подавлено. Независимые организации гражданского общества и СМИ вынуждены были замолчать...".

Литовский президент упомянул о массовых задержаниях, об избиениях и пытках протестующих в нашей стране, пишет Еврорадио.





"Безответственные действия белорусских властей могут серьёзно сказаться на международной безопасности, — продолжал Гитанас Науседа. — Мы уже увидели это тогда, когда 23 мая был захвачен и насильственно посажен рейс Ryanair... Такие действия можно считать актом государственного терроризма".

Также президент Литвы заявил, что "белорусский режим... проверяет новые методы гибридных действий". "На протяжении уже нескольких месяцев Литва вынуждена решать проблему беспрецедентных гибридных нападок, — продолжал он говорить на белорусскую тематику. — Например, за счёт искусственного создания и перенаправления потоков мигрантов без документов, Беларусь пытается оказать политическое давление на Европейский союз".





Reuters





Науседа призвал ООН решить эту проблему. Также он напомнил и о проблеме Белорусской АЭС.

О Беларуси в своем выступлении упомянул и президент США Джо Байден.



